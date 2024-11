Horizon Online potrebbe non essere così lontano

Sony ha in cantiere un gioco multiplayer online ambientato nell'universo di Horizon, la popolare saga di videogiochi action-RPG di Guerrilla Games.

Secondo un recente annuncio di lavoro di Guerrilla, riportato in queste ore su X, il titolo online potrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2025.

L'esistenza di un progetto multiplayer di Horizon era nota da tempo, ma finora non erano emerse informazioni concrete sulla sua data di uscita.

L'annuncio per una posizione di QA interno presso Guerrilla Games fa riferimento a un "progetto online" su cui il candidato dovrà lavorare "nella prima metà del 2025" per "assicurare che il gioco sia pronto per il lancio".

Questi dettagli suggeriscono che lo sviluppo sia in fase avanzata, con un possibile rilascio nella seconda metà del 2025, magari inizialmente in accesso anticipato come spesso accade per i titoli live service.

Le prime voci sul cosiddetto "Horizon Online" circolavano già da un paio d'anni, ma finora Sony e Guerrilla avevano mantenuto il massimo riserbo.

A marzo 2024 il noto giornalista Jason Schreier aveva confermato che il progetto non era stato cancellato, mentre a settembre aveva dichiarato che sarebbe stato il prossimo titolo dello studio olandese.

A gennaio erano trapelati online alcuni filmati alpha e concept art del gioco, che mostravano un'estetica simile a Fortnite secondo molti osservatori.

Il nuovo Horizon multiplayer potrebbe quindi puntare sul genere battle royale, molto popolare tra i giochi live service.

Se confermato, questo titolo segnerebbe una svolta importante per la saga, finora incentrata sull'esperienza single player.

Resta da vedere come Guerrilla Games adatterà l'ambientazione post-apocalittica e le meccaniche di gioco della serie a un contesto multiplayer competitivo. Sperando che il tutto non faccia la fine di Concord, ovviamente.