Horizon Zero Dawn Remastered non convince i fan, anche su PS5

L'annuncio di una rimasterizzazione di Horizon Zero Dawn aveva scatenato fin da subito diverse perplessità tra fan e addetti ai lavori, dato che l'edizione originale PS4 si difende ancora più che bene da un punto di vista grafico.

Ma Sony e Guerrilla credevano fortemente che questa fosse la strada giusta per ravvivare ulteriormente l'interesse per la saga di Aloy e, a livello grafico, effettivamente Horizon Zero Dawn Remastered appare spesso particolarmente impressionante.

Tuttavia, il problema di fondo è rimasto e, come vi ha raccontato la nostra Stefania Sperandio nella recensione dedicata, il gioco di fondo è rimasto testardamente uguale, mettendo semplicemente in evidenza tutte le migliorie messe in atto nel sequel (che trovate su Amazon).

Molti giocatori su Steam hanno reagito negativamente al suo arrivo su PC, soprattutto per il fatto che adesso è diventato obbligatorio il collegamento di un account PSN — nonostante sia un single player e, soprattutto, dopo che l'edizione originale non ne avesse bisogno — ma anche su PS5 le cose non sembrano essere andate meglio.

Gli ultimi dati di GameInsights, disponibili su TrueTrophies, ci dicono infatti che Horizon Zero Dawn Remastered si posiziona soltanto al decimo posto delle esclusive PS5 più giocate quest'anno e rilasciate nel corso del 2024. E intendiamo la posizione numero 10 su 13.

Rispetto a The Last of Us Part II Remastered, in cima a questa speciale classifica, è stato registrato addirittura il 91.8% di giocatori in meno: una cifra solo leggermente superiore ai fanalini di coda Pacific Drive, Concord e Until Dawn Remake, inferiori invece di oltre il 97%.

Per fare il confronto con un altro successo single player esclusivo di quest'anno, Astro Bot ha avuto il 55.2% di giocatori in meno rispetto a The Last of Us Part II Remastered: a conti fatti, rappresentano comunque quasi il doppio rispetto a Horizon Zero Dawn Remastered.

Insomma, sembra proprio che la messa a lucido della prima avventura di Aloy non sia riuscita a conquistare la fiducia degli appassionati: difficile che la situazione possa cambiare nel breve periodo, soprattutto considerando che PlayStation ha raddoppiato il prezzo dell'edizione originale.