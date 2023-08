Legacy of Kain Soul Reaver, una star di Final Fantasy si candida per Raziel

Da anni i fan stanno chiedendo a Crystal Dynamics il ritorno della saga di Legacy of Kain, dopo il passaggio a Embracer Group, sebbene al momento non vi siano notizie al riguardo.

La saga è infatti amata da generazioni, sebbene ormai da tempo immemore sia stata parcheggiata in un angolo (ma per i nostalgici c’è sempre Amazon)

Mesi fa Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e più in generale coi giochi sui vampiri.

Nonostante l’affluenza di utenti sembra aver dato i risultati sperati, di un annuncio ufficiale neppure l'ombra. Ora, però, sembra che qualcuno abbia deciso di candidarsi per il ruolo di Raziel, ed è Ben Starr.

Come riportato anche da IGN US, la voce di Clive Rosfield di Final Fantasy XVI, ha partecipato a SlayStation: The Crystal Ball a Londra, in Inghilterra, un'esibizione mensile di drag ispirata ai videogiochi che ha incentrato il suo ultimo spettacolo sulla serie Final Fantasy.

L'attore di Clive è salito sul palco per un'intervista con i conduttori Loose Willis e Miss Terry Box.

A Starr è stato chiesto quale personaggio di un'altra serie di videogiochi gli sarebbe piaciuto interpretare. Il doppiatore risposto proprio Raziel di Soul Reaver, confermando poi a IGN US che se il ruolo dovesse essere disponibile in un remake, remaster o sequel della serie, gli piacerebbe essere in lizza.

L'ultimo vero capitolo della serie di LoK, ossia Defiance, è in ogni caso uscito 20 anni fa, nell'ormai lontano 2003.

Da allora la serie è rimasta inattiva mentre Crystal Dynamics lavorava ad altri progetti. Staremo a vedere se Ben Starr riuscirà davvero a doppiare Raziel, dopo l'ottimo lavoro svolto con FFXVI.

Restando in tema, diversi mesi fa altri indizi piuttosto lampanti avevano suggerito un possibile ritorno di Legacy of Kain ed era apparso chiaro che l’amore dei fan non si è mai spento del tutto.

Pensate infatti alla gioia con cui era stato del resto accolto il ritorno dello storico Soul Reaver su GOG.