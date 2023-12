GTA V aveva già svelato la data del reveal di GTA 6 (e non ce ne eravamo accorti)

Tra poche ore potremo finalmente dare un primo sguardo ufficiale al nuovo capitolo di Grand Theft Auto: Rockstar Games ormai si sente pronta a rivelare ufficialmente GTA 6 al suo pubblico, dopo oltre 10 anni dal lancio del precedente capitolo.

Il successore di GTA V (che trovate su Amazon) è già diventato uno dei videogiochi più attesi di sempre, confermando ancora una volta l'importanza del franchise open world.

Ogni volta che Rockstar Games ha infatti anche solo accennato alla sua esistenza, la compagnia ha segnato nuovi record sui social: l'ultimo e più importante di questi è arrivato con l'annuncio del trailer, diventato in pochissime ore il tweet con più "mi piace" di sempre.

Come ormai i fan sapranno, l'appuntamento è previsto nella giornata di domani 5 dicembre alle ore 15.00 italiane: ciò che probabilmente però non sapevate è che la data in realtà era stata "annunciata" almeno dallo scorso giugno. Ma quasi nessuno ci era arrivato davvero.

I fan hanno infatti deciso di dare un'altra occhiata a uno degli update più misteriosi arrivati su GTA V negli scorsi mesi, che già all'epoca si credeva essere una possibile anticipazione di GTA 6: una maglietta con una strana sequenza numerica e la scritta "Un giorno tutto sarà svelato".

Ebbene, in mezzo a così tanti numeri qualche utente ha notato una stringa ben precisa: "12523". Ovvero 5 dicembre 2023, la data in cui sarà svelato proprio il primo trailer ufficiale.

E come se non bastasse, era stato svelato perfino l'orario ufficiale: i numeri che seguono questa cifra sono infatti "09", corrispondenti all'orario EST in cui sarà pubblicata la presentazione.

Insomma, casomai qualcuno pensasse che presunti leak o anticipazioni avessero forzato la mano di Rockstar Games, possiamo ormai dire che queste supposizioni sono false: i piani della compagnia erano chiari e precisi da diversi mesi. Ma talmente criptici da essere stati decifrati soltanto da pochissime persone.

A questo punto sarà interessante capire se i precedenti aggiornamenti avevano nascosto ulteriori indizi, ma probabilmente potremo capirne di più soltanto dopo aver visto il primo trailer ufficiale.