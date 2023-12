Gli sviluppatori di GTA 6 commentano l'ennesimo leak: «Che schifo»

Se vi siete svegliati vedendo improvvisamente il trailer di GTA 6 in bella vista, tranquilli, non state ancora sognando e non avete puntato male la sveglia: il primo filmato del sesto capitolo della saga è stato infatti pubblicato nella scorsa nottata con netto anticipo.

Rockstar Games ha dovuto infatti fare i conti con l'ennesimo leak: il trailer era già rimbalzato sui social prima ancora della pubblicazione ufficiale. A quel punto, il team di sviluppo ha deciso di tagliare la proverbiale testa al toro e pubblicarlo direttamente sul proprio canale, così da non rovinare definitivamente la sorpresa.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) sembra essere davvero promettente e, fino a questo momento, starebbe dimostrando che sta valendo la pena di aspettare: l'uscita è attualmente prevista per il 2025 su PS5 e Xbox Series X|S, ma pare che salterà il PC al lancio.

Resta però il fatto che tecnicamente avremmo dovuto aspettare ancora qualche ora in più: il trailer avrebbe dovuto essere pubblicato alle ore 15.00 odierne.

E non è la prima volta che Rockstar si trova a fare i conti con materiale trafugato: ricorderete certamente il clamoroso mega-leak con tantissimi filmati gameplay da una versione build interna.

Comprensibilmente, gli sviluppatori di GTA 6 non l'hanno presa affatto bene. GamesRadar+ ha raccolto molti dei loro commenti, tra i quali c'è quello del Lead VFX Artist Lloyd Knott che si è limitato solo a dire: «Beh, che schifo, c***o».

Javier Altman, Senior Gameplay Animator di Rockstar, ha invece commentato che avrebbe preferito poterlo guardare live per la prima volta insieme a tutti i suoi colleghi, dato che «se lo erano meritato». Sfortunatamente, a causa dei leak, non è stato così.

Tanti altri sviluppatori hanno avuto parole simili nei confronti del leak e del conseguente trailer anticipato, manifestando frustrazione ma anche felicità per aver potuto finalmente mostrare il loro lavoro al pubblico.

E non poteva mancare pure una citazione al celebre meme di GTA San Andreas, in risposta all'aver subito l'ennesimo leak su GTA 6:

Insomma, è evidente — e assolutamente comprensibile — che non era questo il modo in cui gli sviluppatori avrebbero voluto uscisse fuori il trailer, ma in mezzo alle reazioni traspare anche un certo senso di sollievo per non dover più mantenere il segreto.

Ora i fan hanno infatti avuto la possibilità di dare un primo sguardo a GTA 6 e, dai primi commenti già emersi in rete, le prime reazioni sono assolutamente entusiaste degli sforzi fatti da Rockstar Games. E, forse, questi feedback positivi sono esattamente quello che serviva al team.

Curiosamente, il leak ha anche rovinato un piano per il reveal che era già stato previsto da diversi mesi: un update di GTA Online aveva infatti già anticipato data e orario del trailer. Solo che nessuno se ne era mai accorto.