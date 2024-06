Le custodie dei giochi fisici Xbox stanno per cambiare

Xbox ha già ribadito in più occasioni di non avere alcuna intenzione di rinunciare al mercato dei videogiochi fisici: come ulteriore dimostrazione di questo impegno, sembra stia arrivando un piccolo cambiamento per le nuove custodie dei titoli in uscita.

VGC segnala infatti che le cover per due videogiochi in uscita sulle console Xbox sono leggermente diverse da quelle attualmente disponibili, confermando un leggero restyling delle custodie.

Con il lancio di Xbox Series X (la trovate su Amazon), Microsoft aveva infatti proposto un design che mostrava accanto al logo Xbox in alto a sinistra la dicitura delle console compatibili su uno sfondo bianco e con scritte nere.

Ma adesso, dopo l'annuncio di Kena Bridge of Spirits su Xbox e dal reveal della copertina di Clock Tower Rewind sul sito di Limited Run Games, emerge che la scritta in questione è stata modificata: adesso comparirà in alto a destra sulle custodie con una scritta di colore bianco, senza alcuno sfondo sottostante.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Lo spazio in alto a destra veniva tendenzialmente riservato per segnalare la disponibilità della funzione Smart Delivery o di giochi appositamente ottimizzati per Series X, anche se retrocompatibili con le precedenti Xbox One.

Evidentemente, dopo quasi 4 anni dall'uscita delle console, Microsoft ritiene che queste diciture non siano più necessarie e ha preferito adottare un look meno invasivo e in grado di mostrare maggiormente l'artwork del gioco in questione.

È inevitabilmente curioso che queste modifiche siano arrivate senza alcun tipo di comunicazione ufficiale, ma potrebbe arrivare qualche menzione in proposito nel corso del nuovo Xbox Games Showcase, che si svolgerà proprio questa domenica.

Questo senza considerare che la maggior parte dei videogiochi venduti sulle console Xbox arriva in formato digitale, come dimostrato dal fatto che diversi negozi internazionali hanno iniziato a vendere sempre meno giochi fisici.

Valeva comunque la pena di sottolineare questo piccolo cambiamento, sebbene probabilmente molti utenti non se ne sarebbero neanche accorti: vedremo se effettivamente il tutto sarà confermato anche con l'annuncio di nuovi titoli.