L'attrice di MJ in Marvel's Spider-Man 2 è stufa delle molestie

I fan di Marvel's Spider-Man 2 sono moltissimi, ma a quanto pare c'è anche chi perde troppo tempo sulla tastiera.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha riproposto gran parte dei personaggi visti nel primo capitolo, inclusa ovviamente anche Mary-Jane Watson.

Nelle scorse settimane, alcuni hater avevano attaccato una sceneggiatrice di Insomniac Games per la sua somiglianza con la MJ del videogioco.

Ora, come riportato anche da PushSquare, Stephanie Tyler Jones, volto di Mary-Jane in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2, ha scritto un accorato appello sui suoi social, implorando la fine delle molestie da parte dei seguaci più accaniti.

Scrivendo su Instagram, in un post indirizzato ai "fan di Spider-Man", ha detto di apprezzare "l'amore" per il suo ruolo, ma ha riconosciuto che di recente sono stati superati i limiti.

Spiegando che non sta più facendo la modella e che sta perseguendo una carriera nella cura della pelle, ha spiegato: «Durante il fine settimana, alcuni follower hanno oltrepassato i limiti. Uno è arrivato persino a chiamare il mio posto di lavoro e a lasciare diversi messaggi vocali per parlare con me e chiedermi di richiamare, il che è inaccettabile e considerato stalking».

Ha aggiunto: «Stamattina sono arrivata al lavoro e mi sono sentita immediatamente insicura e a disagio sentendo quei messaggi vocali. Vi prego di rispettare il fatto che sono un essere umano che cerca di guadagnarsi da vivere proprio come voi, e chiedo gentilmente di non oltrepassare i limiti. I messaggi non riceveranno risposta [e] vi bloccherò se mi fate sentire a disagio».

James Stevenson di Insomniac Games ha poi aggiunto una dichiarazione di sostegno: «Non dovrei dirlo, ma non molestate gli sviluppatori di giochi, i doppiatori, gli interpreti di mo-cap o i modelli di volti (o chiunque altro). Non inviate loro messaggi diretti e soprattutto non rintracciate numeri di telefono o informazioni personali nel tentativo di contattarli».

Sfortunatamente, questo non è il primo caso di fan che trovano informazioni personali di persone coinvolte in giochi importanti, e probabilmente non sarà l'ultimo. Speriamo che questa volta il messaggio arrivi, chiaro e diretto.

Ad ogni modo, chissà se MJ tornerà in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente si è ha parlato brevemente di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, nulla esclude che Mary-Jane possa apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom.