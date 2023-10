Ci risiamo: gli hater attaccano una sceneggiatrice per l'aspetto di MJ in Spider-Man 2

I fan di Marvel's Spider-Man 2 sono sicuramente degli appassionati sfegatati del personaggio, ma a quanto pare c'è una frangia di hater con troppo tempo libero a disposizione.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti rimesso in scena gran parte dei personaggi visti nel primo capitolo, inclusa Mary Jane.

Oltre quindi alla presenza Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato, il sequel di Insomniac ha riportato sullo schermo anche la celebre compagna di Peter Parker.

Ora, come riportato anche da PlayStationLifestyle, un gruppo di troll ha attaccato una sceneggiatrice di Insomniac Games per la sua somiglianza con la MJ del videogioco.

Un tweet diventato virale durante il fine settimana insinuava falsamente che il modello del volto di MJ fosse di una delle sceneggiatrici del gioco, un'affermazione che ha finito per provocare una risposta da parte della stessa ragazza tirata in causa.

L'aspetto di MJ di Marvel's Spider-Man 2 è diverso da quello del personaggio visto nel primo gioco per PS4, grazie ai progressi grafici.

L'attrice Stephanie Tyler Jones ha confermato di essere tornata per dare la sua impronta al sequel nel ruolo di MJ, come confermato anche dalla stessa Insomniac all'inizio di quest'anno.

Questo non è bastato a coloro i quali probabilmente non hanno mai visto una donna nella vita reale: non condivideremo il tweet virale in questione per ovvie ragioni, ma il suo autore ha trovato una foto di Ashley Poprik e ha affermato che si trattava di un "autoinserimento" nel gioco. Ma non è così.

Poprik è in realtà solo una giovane sceneggiatrice al soldo di Insomniac e, nonostante tutti i video su YouTube e i post sui social media che criticano il suo aspetto, nel tweet che segue ha gestito le accuse con grande maturità:

«Sebbene sia incredibilmente lusingata che la gente pensi che io assomigli al modello facciale di Mary Jane in Marvel's Spider-Man 2, ero solo una piccola scrittrice stagista che lavorava a distanza. Nessuna scansione facciale da segnalare. Grazie comunque per le risate.»

Diciamo che, imbarazzo per gli hater a parte, non c'è nulla da aggiungere.

Chissà se MJ tornerà in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente sempre Intihar ha parlato brevemente di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, nulla esclude che Mary Jane possa apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom o, perché no, anche nello gioco dedicato a Wolverine ambientato nello stesso universo.