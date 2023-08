Laser TV Hisense 120" 4K quasi a metà prezzo! Oltre 2300€ di sconto!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la laser TV Hisense 120L5F-A12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.490€ rispetto al prezzo consigliato di 4.799€, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di oltre 2.300€.

La TV Laser Hisense 120L5F-A12 è la scelta ideale per gli appassionati di cinema che desiderano trasformare il proprio salotto in una vera e propria sala cinematografica. Con un ampio schermo di 120 pollici, offre una risoluzione 4K Ultra HD, garantendo un'immagine chiara, nitida e di qualità superiore.

Al cuore della TV Laser Hisense 120L5F-A12 troviamo il motore di luce laser X-Fusion, una tecnologia basata su un chip DLP. Questa scelta tecnologica assicura non solo immagini brillanti e vivaci, ma anche una dispersione luminosa minima, garantendo una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. La durata di questo motore laser è davvero impressionante, superando le 25,000 ore di utilizzo, offrendo così un investimento duraturo nel tempo.

Dal punto di vista del design, la TV laser Hisense 120L5F-A12 è stata progettata come un proiettore a getto corto. Questo significa che può essere posizionato vicino allo schermo, che viene fornito direttamente nella confezione, permettendo una maggiore flessibilità nella scelta della posizione ideale all'interno della stanza.

Oltre all'alta qualità delle immagini, la luminosità di 2700 lumen e il supporto HDR10, la TV laser Hisense 120L5F-A12 non si ferma qui. L'esperienza audio è altrettanto immersiva, grazie agli altoparlanti integrati da 2x15W e alla compatibilità con Dolby Atmos. Per coloro che amano le funzionalità smart, la TV è dotata del sistema VIDAA 4.0 e l'assistente vocale Alexa, permettendo di comandare la TV e accedere a diverse funzionalità tramite la vostra voce.

