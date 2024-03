Larian vuole fare impallidire Baldur's Gate 3 con il prossimo gioco... ma non può farlo

Cosa farà Larian Studios dopo Baldur's Gate 3? Non lo sappiamo ancora con precisione ma Swen Vincke ha dei gloriosi propositi in ogni caso, sebbene non ci sia ancora la tecnologia necessaria.

Nella giornata di ieri abbiamo infatti avuto la conferma che Baldur's Gate 3 sarà l'ultimo viaggio di Larian all'interno dei Forgotten Realms, e nel mondo di Dungeons & Dragons in generale, che non esplorerà né con un DLC, ne con un eventuale "Baldur's Gate 4".

Una scelta che, dalle parole di Swen Vincke, sarebbe andata contro quello che è il cuore della sua squadra, che non avrebbe mai accettato di ritrovarsi a lavorare forzatamente all'interno di Baldur's Gate 3.

Sappiamo già che Larian aveva cominciato da un po' a lavorare al primo atto del loro nuovo gioco, ma che gioco sarà? Vincke ne ha parlato a Gamespot con promesse entusiasmanti.

In occasione della GDC, il boss di Larian Studios ha spiegato che ancora prima dello sviluppo di Baldur's Gate 3, il team stava già pianificando il futuro dell'azienda, e questo includeva quello che lui definisce «il grandissimo gioco di ruolo che li farà impallidire tutti».

La visione di Vincke è quindi molto chiara, ma c'è un problema:

«Penso che ci sia della tecnologia che non abbiamo ancora. E non so ancora quali siano le specifiche della prossima generazione di sistemi di gioco, ma spero che ci avvicinerà.»

Difficile immaginare che tipo di videogioco possa far impallidire addirittura Baldur's Gate 3, che già dalle prime settimane dopo il lancio aveva mandato in crisi gli sviluppatori per via dei suoi standard elevatissimi, lo ricorderete.

Non è detto che la serie di Baldur's Gate (che potete scoprire con dei comodi bundle su Amazon) non possa continuare in qualche modo, ma ormai dobbiamo rassegnarci al fatto che Larian ha finito di lavorare con questo importante franchise.