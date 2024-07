Baldur's Gate 3 si aggiorna ancora con la Patch 7 (e non sarà l'ultima)

Baldur's Gate 3 continuerà a far parlare di sé ancora a lungo, perché le qualità del titolo di Larian sono talmente elevate da averlo reso il proverbiale instant classic, ma anche le ennesime novità come la Patch 7 aiuteranno senz'altro a non far sparire il titolo a lungo.

Larian ha ufficialmente cominciato i lavori sul nuovo progetto che seguirà Baldur's Gate 3, ma questo non impedisce al team di continuare a supportare il kolossal fantasy con nuovi contenuti.

Advertisement

Ovvero la suddetta Patch 7, che è stata annunciata e svelata in un post su Steam da parte di Larian.

La nuova patch di Baldur's Gate 3 arriverà a settembre, e le novità non sono affatto poche.

Tra gli aggiornamenti più importanti c'è quello allo split-screen per il multiplayer locale. Giocando in questa modalità ora avrete la possibilità di unire gli schermi divisi in un unico schermo quando i personaggi si avvicinano.

La modalità Onore, già difficile di suo, sarà ancora più difficile con delle nuove azioni leggendarie che saranno fornite ad alcuni boss come Malus Thorm, and githyanki Ch'r'ai Tska'an, Ch'r'ai Har'rak, e Ptaris.

Insieme a tante novità per i modder, che potranno sperimentare ancora di più con Baldur's Gate 3, Larian ha voluto rendere ancora più soddisfacenti i finali malvagi, in particolare quelli dell'Oscura Pulsione, inserendo varie cutscene nuove di zecca.

Ci sono tantissimi bug fix e aggiunte per praticamente ogni personaggio del gioco, tra cui anche dei brevi filmati e reazioni che vengono aggiunte durante delle particolari sequenze di gioco.

E non è finita qui, perché la Patch 7 non sarà l'ultima di Baldur's Gate 3:

«La patch 7 non sarà l'aggiornamento finale per Baldur's Gate 3. Abbiamo ancora alcune cose nella manica, incluse molte funzionalità richieste dalla community come il crossplay e una modalità foto per catturare e condividere i tuoi momenti indimenticabili. E stiamo lavorando su una serie di altri miglioramenti, dalle modifiche al gameplay e miglioramenti della qualità della vita alle correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni.»

Baldur's Gate 3 continuerà senz'altro a vivere all'interno di Dungeons & Dragons, visto che la nuova edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo è stata influenzata da alcune idee di Larian.

Edizione che, per altro, arriverà a settembre e che potete già prenotare: qui trovate i nuovi manuali.