Larian prepara una patch titanica per Baldur's Gate 3: avrà «oltre 1000 fix»

Baldur's Gate 3 ha avuto davvero un debutto con il botto, peraltro meritato dall'alta qualità che Larian ha messo in campo per il suo gioco di ruolo, dopo tanti mesi di accesso anticipato in cui aveva via via aggiustato tutto l'aggiustabile.

Il risultato, con il day-one di qualche giorno fa, è stato un lancio con numeri da record e recensioni estremamente positive: mentre la nostra è in lavorazione (il titolo è stato mandato alle redazioni solo a ridosso dell'esordio e abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo per spolparlo) sta per arrivare una prima patch maggiore davvero corposa, che introdurrà tantissimi fix e migliorie per il gioco.

Advertisement

A farlo sapere è stato direttamente Swen Vincke, CEO di Larian, che sul suo profilo Twitter si è detto felicissimo per l'entusiasmo mostrato dai fan e ha fissato le prossime tappe di Baldur's Gate 3, promettendo una patch maggiore con «oltre 1.000 fix e tweak».

We're all very enthused by your feedback. It's very rewarding. Our focus now is fixing any issues you report, but we are listening to suggestions. Current roadmap: a) Hotfix 4, b) Patch 1 (+1000 fixes and tweaks), c) Patch 2. The latter will already incorporate some requests. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 15, 2023

Fino a oggi Larian ha già pubblicato tre hotfix per correggere alcuni problemi rilevati nel gioco al suo debutto su PC, ma questa patch avrà una portata certamente più ampia. Come leggiamo:

«Siamo tutti davvero entusiasti del vostro feedback, ci ripaga davvero! Il nostro focus ora è risolvere qualsiasi problema ci segnaliate, ma siamo aperti a suggerimenti. Al momento la roadmap è questa: a) hotfix 4, b) Patch 1 (con più di 1.000 fix e tweak), c) Patch 2. Quest'ultima includerà già alcune richieste».

Per il momento, quindi, vedremo prima l'arrivo di un nuovo hotfix, poi della prima patch maggiore, a cui ne farà seguito un'altra che, al di là dei fix e delle migliorie per i difetti, correggerà eventualmente degli aspetti di gioco basandosi sui suggerimenti e i feedback forniti dai giocatori.

Il supporto di Larian, insomma, sembra più zelante che mai. Baldur's Gate 3 è atteso a breve anche su PS5, dove esordirà il prossimo 6 settembre: se non avete un PC per giocarci, insomma, la versione console potrebbe fare al caso vostro, considerando che parliamo (senza timore di smentita) di uno dei migliori giochi di questo popoloso 2023.