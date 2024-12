Larian non svelerà presto l'erede di Baldur's Gate 3: «Ha bisogno di più tempo nel forno»

Larian Studios si sta ormai preparando a concludere definitivamente lo sviluppo di Baldur's Gate 3, iniziando i lavori per i suoi prossimi misteriosi progetti videoludici.

Lo sviluppo del terzo capitolo della saga ambientata nell'universo di D&D si concluderà con una delle patch più ambiziose di sempre, che implementerà tra le sue numerose feature anche nuove classi, photo mode e cross-play.

Di conseguenza, considerati anche i lunghissimi tempi di sviluppo per videogiochi così dettagliati come quelli a cui il team di sviluppo ci ha abituati, ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire cosa aspettarci davvero dall'erede di Baldur's Gate 3.

Come segnalato da VG247, il tutto è stato ribadito dallo studio tramite un divertente siparietto pubblicato sul canale YouTube ufficiale.

Nel video si vede infatti la senior communications developer Aoife Wilson pronta ad aprire un regalo con su scritto "Il prossimo gioco di Larian", per poi venire scherzosamente allontanata a forza da Swen Vincke:

«Scusateci! Ehm, no. Questa cosa? Ha bisogno di molto più tempo nel forno. Quando avremo finito sarà davvero molto grande. Ma per adesso? Dovrete aspettare».

Per "scusarsi" di questo divertente disguido, Larian Studios ha comunque pensato di proporre un regalo alternativo alla sua community: uno speciale Calendario dell'Avvento con puzzle ispirati ai videogiochi pubblicati dallo studio.

Al momento troverete puzzle validi per ben 4 giorni, inclusa la giornata odierna, che potete provare al seguente indirizzo: come ricompensa potrete sbloccare artwork da salvare e utilizzare potenzialmente come sfondo sui vostri computer.

Per il momento, l'unica cosa che sappiamo davvero sui prossimi progetti di Larian Studios è che non torneremo più a Baldur's Gate, ma scopriremo «nuove entusiasmanti cose».

Ma se non vedete già l'ora di tornare e volete supportare il nostro lavoro, potreste ingannare l'attesa con un gioco da tavolo a tema su Amazon.