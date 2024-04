Larian "molla" Baldur's Gate 3, ma le sue star non vogliono dire addio

L'addio di Larian Studios a Baldur's Gate 3 ha colto di sorpresa molti fan: sebbene il team di sviluppo continuerà a rilasciare aggiornamenti e introdurre tutte le feature promesse fin dal lancio, lo studio non rilascerà alcun DLC o sequel per proseguire la storia.

Tuttavia, sebbene gli autori del terzo Baldur's Gate (trovate i primi 2 episodi in offerta su Amazon) hanno scelto di dire addio a Faerûn, le sue star non sembrano ancora pronte a voltare pagina, ammettendo di voler già tornare a interpretare i panni dei loro amatissimi personaggi.

In occasione dei BAFTA Awards, che hanno visto trionfare proprio Baldur's Gate 3 con entrambi i GOTY e 5 premi complessivi, TheGamer ha intervistato Samantha Béart, Tracy Wiles e Neil Newbon, rispettivamente gli interpreti di Karlach, Jaheira e Astarion.

Samantha Béart ha sfidato Wizards of the Coast a fare meglio di Larian Studios, invitandoli a mostrarle la nuova sceneggiatura per la storia di Karlach, mentre Tracy Wiles ha ammesso che «non riesce a immaginare» di tornare a interpretare Jaheira senza la relativa writer, ma di essere comunque aperta all'idea.

Il più entusiasta di tutti a tornare al lavoro è però sicuramente Neil Newbon, che ha adorato interpretare l'affascinante vampiro Astarion: l'attore non ha usato mezze misure, dicendosi pronto a tornare non appena riceverà una chiamata.

«[Astarion] è un personaggio meraviglioso da interpretare. Se qualcuno dovesse venire a chiedermi: "Hey, vuoi farlo di nuovo?" risponderei di sì. Non ho ancora finito con lui».

Chiaramente Newbon ha sottolineato che la decisione finale non spetta a lui e che bisognerà soltanto aspettare e vedere che cosa succederà, ma possiamo presumere che Wizards of the Coast non rinuncerà a uno dei suoi personaggi più popolari così presto.

Anche Amelia Tyler, la narratrice di Baldur's Gate 3, si è detta aperta a nuovi progetti legati a Dungeons & Dragons: insomma, da parte delle star del gioco sembra che non ci sia alcuna intenzione di abbandonare i loro premiatissimi ruoli. Vedremo se si apriranno delle opportunità nei prossimi mesi.

Ricordiamo che dopo la vittoria ai BAFTA Awards, Baldur's Gate 3 è riuscito a conquistare tutti i GOTY più importanti: nessun gioco ci era mai riuscito.