Larian è pronta a dire addio a Baldur's Gate 3: «Piena attenzione» al prossimo gioco

Baldur's Gate 3 si sta ormai avvicinando ogni giorno di più verso la sua "fine", almeno per quanto riguarda l'impegno di Larian Studios nei confronti del suo capolavoro.

Il team di sviluppo si sta infatti preparando al lancio dell'ultima corposa patch, che alcuni utenti potranno provare nel corso di questo mese, ma non dovremo più attenderci ulteriori aggiornamenti.

Larian Studios ha infatti ammesso a più riprese di aver già iniziato a lavorare attivamente sui suoi prossimi titoli — anche se è ovviamente molto presto per capire cosa aspettarci — e, con la fine del supporto a Baldur's Gate 3, il team tornerà attivamente sul banco di lavoro.

Con un commento rilasciato alla redazione di VideoGamer, un portavoce del team di sviluppo ha infatti confermato che gli autori sono ormai attivamente al lavoro sul loro prossimo videogioco:

«La piena attenzione di Swen [Vincke] e del team è concentrata sulla creazione del prossimo titolo».

Larian anticipa inoltre ai fan di aspettarsi un «media blackout» a causa dei lavori: in altre parole, la presenza degli sviluppatori sui social media e in eventi stampa dovrebbe essere nettamente ridotta.

Questo ovviamente non significa che gli aggiornamenti per Baldur's Gate 3 sono finiti: come anticipavamo in apertura, è in arrivo l'enorme Patch 8 che, con molta probabilità, rappresenterà l'ultimo update importante di gioco.

È poi probabile che un team minore possa rilasciare hotfix per alcuni bug gravi che dovessero emergere dopo il lancio dell'update, ma per il resto possiamo prepararci a dire addio al nostro party carismatico (ma se proprio non riuscite a dirgli addio, potreste recuperare i Funko POP a tema su Amazon).

Al momento sappiamo ben poco — per non dire nulla — sul successore di Baldur's Gate 3, ma Larian Studios ha voluto rassicurare i fan sulla qualità del prossimo gioco: il team vuole capire come «alzare più in alto l'asticella» rispetto al suo ultimo capolavoro.