Lara Croft, brutta notizia: il nuovo modello non è quello del prossimo gioco

Alcuni giorni fa Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, ha mostrato il nuovo look di Lara Croft, in quello che molti pensavano sarebbe stato l'aspetto del suo prossimo gioco.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (lo trovate su Amazon), la serie ripartirà prossimamente con un capitolo realizzato in Unreal Engine 5.

Il nuovo look mostra un abbigliamento ispirato al suo look originale coi suoi caratteristici pantaloncini, il top azzurro e le fondine per le pistole.

In quanto Lara indossa la sua collana con ciondolo di giada, in molti hanno pensato che si trattasse della "fusione" di vari stili e linee temporali.

Ora, come riportato anche su ResetEra, ai microfoni di Vandal, i responsabili dello sviluppo del nuovo Tomb Raider hanno riferito che la Lara vista nella nuova immagine non corrisponde al design che Miss Croft avrà nel prossimo videogioco.

Oltre a chiarire che l'immagine non rappresenta necessariamente l'aspetto che Lara avrà nel nuovo gioco, alcuni membri di Crystal Dynamics hanno avvertito che non sono ancora pronti a condividere i dettagli del prossimo capitolo del franchise.

L'unica cosa che sappiamo a livello ufficiale è che il nuovo gioco è in fase di sviluppo in Unreal Engine 5 e che cercherà di rimanere fedele alle origini della saga, portandoci in una ambientazione che premierà l'esplorazione creativa con enigmi impegnativi e un'ampia varietà di nemici da affrontare.

Ricordiamo in ogni caso che tra i progetti futuri dedicati a Lara troviamo anche l'anime Tomb Raider di Netflix.

Ma non solo: è in arrivo anche una serie live-action, scritta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), in fase di sviluppo presso Amazon.

Nel frattempo, i fan di Tomb Raider possono tornare alle origini delle avventure di Miss Croft con Tomb Raider I-III Remastered. Una collection che, a quanto pare, è già finita nelle grinfie dei modder, anche per i motivi sbagliati.