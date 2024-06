L'affascinante, nuovo gioco di Quantic Dream si mette in mostra (e non sembra male)

L'estate dei videogiochi è sempre affollatissima e il rischio di perdersi annunci interessanti è alto, come quello di Dustborn, nuovo videogioco prodotto da Quantic Dream, che si mostra nuovamente in maniera più estesa aprendo anche i preordini.

Gli autori di videogiochi come Heavy Rain e Detroit Become Human (che potete recuperare nella collection su Amazon) hanno infatti avviato una interessante iniziativa per il lancio di produzioni sotto la loro etichetta.

Si chiama Spotlight, è stata annunciata lo scorso anno e, dopo un periodo iniziale, sta cominciando a mostrare i suoi frutti. Quantic Dream sostiene questi studi dalle prime fasi concettuali fino al lancio commerciale internazionale delle loro creazioni, fornendo supporto e servizi su misura in ogni fase chiave dello sviluppo.

È successo con Under the Waves, che abbiamo provato qualche tempo fa, e ora darà supporto anche a Dustborn.

Durante il Future Game Show 2024, Red Thread Games e Quantic Dream hanno presentato un nuovo trailer di Dustborn che celebra l'apertura dei pre-ordini.

«Siamo entusiasti di offrire uno sguardo più approfondito su come il potere delle parole modella il gameplay di Dustborn», ha dichiarato Ragnar Tàrnquist, direttore creativo di Red Thread Games:

«Mentre lanciamo i pre-ordini, volevamo dare ai giocatori una visione più approfondita del viaggio punk-rock sotto copertura della crew, e degli avversari che affrontano lungo la strada. Non vediamo l’ora di vedere i giocatori scoprire l’esperienza ispirata ai fumetti del gioco, costruire relazioni con l’equipaggio e usare le loro abilità per sconfiggere Justice e i Puritani!»

Questa interessante avventura musicale on the road, che sembra avere in effetti elementi in comune con i classici giochi di Quantic Dream come la possibilità di scegliere l'andamento della storia, sarà in uscita il 20 agosto prossimo.

Arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, con un'edizione fisica per console al prezzo di €39,99.

Dustborn avrà anche una demo gratuita di 30 minuti la prossima settimana come parte di Steam Next Fest, durante il quale i giocatori potranno andare in gioco con Pax, il personaggio principale.

