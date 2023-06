Quantic Dream annuncia Spotlight, e non è quello che pensate

Quantic Dream ha annunciato la creazione dell'etichetta Spotlight by Quantic Dream, dedicata alla pubblicazione di videogiochi sviluppati da studi indipendenti.

Gli autori di Detroit Become Human (che trovate su Amazon) hanno quindi deciso di andare oltre il semplice sviluppo.

Advertisement

Come reso noto via comunicato stampa, Spotlight by Quantic Dream sostiene questi studi dalle prime fasi concettuali fino al lancio commerciale internazionale delle loro creazioni, fornendo supporto e servizi su misura in ogni fase chiave dello sviluppo.



I servizi includono il finanziamento dei progetti e il supporto alla produzione, la consulenza artistica e tecnica e la condivisione dell'esperienza dei team Quantic Dream nei test utente, nella garanzia di qualità e nella localizzazione.



Il team mette a disposizione anche le sue infrastrutture tecniche, tra cui il suo studio di motion capture e performance, il suo impianto di fotogrammetria e il suo studio audio certificato Dolby Atmos. Infine, i team di pubblicazione gestiscono tutti gli aspetti della comunicazione, del marketing e della distribuzione mondiale dei loro titoli.



Quantic Dream fornisce a questi studi indipendenti le risorse umane e tecniche necessarie per concentrarsi sulla produzione della migliore versione possibile del gioco che stanno sviluppando.



«Quantic Dream è uno studio di sviluppo di videogiochi che realizza i propri titoli da 26 anni. Avendo affrontato molte volte il processo di produzione e pubblicazione di titoli, conosciamo le numerose sfide che uno studio deve inevitabilmente affrontare e sappiamo come superarle per realizzare un buon gioco», afferma Guillaume de Fondaumière, CEO di Quantic Dream e responsabile del Publishing.



Dopo l'uscita nel 2021 di Sea of Solitude: The Director's Cut, sviluppato dallo studio tedesco Jo-Mei, Spotlight by Quantic Dream pubblicherà due nuovi titoli nei prossimi mesi: Under The Waves, sviluppato da Parallel Studio, e Lysfanga: The Time Shift Warrior, sviluppato da Sand Door Studio, entrambi con sede in Francia.

Tra gli altri progetti in cantiere c’è Dustborn, attualmente in fase di sviluppo da parte dello studio norvegese Red Thread Games.

A dicembre dello scorso anno abbiamo provato in anteprima proprio Under the Waves, la nuova suggestiva avventura marittima attualmente in sviluppo.