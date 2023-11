Call of Duty: MW 3 potrebbe deludere chi ama i single player

L'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per il 10 novembre 2023, si avvicina, sebbene in queste ore continuano a emergere dettagli non proprio piacevoli, specie per chi ama giocare in solitaria.

Sembra infatti che il prossimo capitolo del franchise (potete prenotarlo ) abbia dalla sua una campagna per giocatore singolo davvero breve.

Pur avendo avuto modo di provato alcuni giorni fa, non abbiamo ancora potuto mettere le mani sulla modalità storia.

Ora, come riportato anche da PSU, i giocatori che hanno giocato allo sparatutto militare in accesso anticipato hanno affermato che la campagna può essere completata in sole tre o quattro ore, il che la rende notevolmente più breve di quella del suo predecessore.

Per chi non lo sapesse, la campagna di Modern Warfare 3 è stata resa disponibile con una settimana di anticipo rispetto all'uscita generale, per i fan che hanno preordinato l'edizione digitale dello sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games.

Da allora sono filtrate notizie secondo cui la campagna si sta rivelando piuttosto breve e deludente.

Secondo HowLongToBeat, la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 è durata circa otto ore, una durata più o meno in linea con i precedenti giochi della serie.

A quanto pare, molte persone su X/Twitter hanno espresso il loro disappunto per la campagna di MW3.

Tale "James - JGOD" ha rivelato che, nonostante abbia cercato di prendersi tutto il tempo necessario per portare a termine la campagna, ci sono volute circa tre-quattro ore.

Nel frattempo, TheGamingRevolution l'ha descritta come «incredibilmente mal scritta. Nessuna tensione. Nessuna posta in gioco. Tutto sembrava un inutile riempitivo», mentre lo YouTuber di Call of Duty "Marley13" ha terminato la storia in quasi quattro ore esatte.

Se a questo si aggiungono le notizie secondo cui l'elenco dei Trofei è archiviato tra i DLC di MW2 stesso, in molti pensano che Modern Warfare 3 possa essere solo un'espansione sotto mentite spoglie.

Ad ogni modo, se dovesse servirvi un piccolo ripasso su cosa aspettarvi da Call of Duty Modern Warfare 3, trovate tutte le informazioni che vi servono su campagna, multiplayer e zombie nel nostro articolo dedicato.

Ma non solo: Activision ha in ogni caso già programmato tutte le uscite di Call of Duty da qui fino al 2017.

Per concludere, anche se la campagna singleplayer sarà breve, pare che le dimensioni dei file di Call of Duty: Modern Warfare 3 saranno invece notevoli, visto che il gioco chiederà tantissimi GB di spazio libero.