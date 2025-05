La trama di GTA 6 ha un collegamento con GTA 5?

I fan di Grand Theft Auto sono in subbuglio dopo l’uscita del nuovo trailer di GTA 6.

Stavolta l'attenzione si è concentrata su un possibile collegamento diretto con GTA 5.

Nonostante ogni capitolo della saga firmata Rockstar Games presenti una nuova ambientazione e un cast inedito, qualche piccola connessione tra i giochi precedenti non è mai mancata — ed è proprio su questo che i più attenti stanno puntando gli occhi.

Nel secondo trailer rilasciato recentemente, un frame in particolare ha scatenato teorie: in un cortile si intravede una barca che ricorda molto quella che Jimmy, il figlio di Michael, cerca di vendere nelle prime ore di GTA 5.

Come molti ricorderanno, quella missione si conclude con Michael e Franklin che inseguono la barca lungo l’autostrada, ma senza riuscire a recuperarla. Da allora, non si è più saputo nulla di quell’imbarcazione. Fino, forse, ad oggi.

Nel trailer di GTA 6, i fan hanno notato una barca con una striscia blu laterale, molto simile a quella di GTA 5.

Non se ne vede l’intera struttura, ma la somiglianza è bastata a far partire le speculazioni. Considerando che nel gioco saranno passati presumibilmente più di dieci anni — in linea con il tempo trascorso nella realtà — è plausibile che la barca sia stata modificata.

Inoltre, nel trailer si scopre che la casa dove si trova la barca appartiene a Brian Heder, un personaggio che gestisce un porto turistico, quindi non sarebbe troppo assurdo immaginare che il mezzo sia finito lì dopo essere scomparso da Los Santos.

Tuttavia, va detto che si tratta ancora solo di ipotesi dei fan: potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza o di un modello di barca riciclato. Ma Rockstar ci ha abituati a Easter Egg ben nascosti, quindi non si può escludere nulla — e una connessione con GTA 5 aprirebbe persino le porte a cameo o riferimenti più concreti nel gioco completo.

GTA 6 arriverà ufficialmente il 26 maggio 2026, su PS5 e Xbox Series X|S, e la caccia ai dettagli nascosti è appena iniziata.