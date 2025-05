Jason di GTA 6 potrebbe non essere chi pensate

Da quando Rockstar ha pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto VI, i fan hanno cominciato a elaborare teorie su quale sarà la vera natura della storia.

Una delle più popolari—e allo stesso tempo più intriganti—è quella secondo cui Jason, uno dei due protagonisti giocabili del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon), sarebbe in realtà un agente sotto copertura infiltrato nel mondo criminale.

L’ipotesi ha guadagnato nuovo slancio con l’uscita del secondo trailer, che potrebbe nascondere alcuni indizi in questa direzione.

La scena in cui Jason va a prendere Lucia all’uscita dal carcere è particolarmente interessante: una delle guardie sembra riconoscerlo e gli chiede se si siano già visti lì.

Dato che presumibilmente si tratta di un penitenziario femminile, l’unica spiegazione sensata (al di là di un carcere misto o una precedente visita) è che Jason possa aver avuto un ruolo ufficiale, forse proprio come agente.

Altri dettagli rafforzano questa lettura. Nello stesso trailer vediamo Lucia più attiva nella vita criminale: prende l’iniziativa durante una rapina, mentre Jason appare più distaccato.

C’è perfino una scena in cui qualcuno lo accusa apertamente di essere un fed, cioè un federale. Inoltre, una battuta - «Noi sbirri dobbiamo proteggerci a vicenda» - pronunciata in una scena successiva tra due agenti, è montata subito dopo una sequenza con Jason, come se volesse collegarlo direttamente al mondo delle forze dell’ordine.

Certo, la teoria non è a prova di bomba: in uno spezzone precedente, Jason sembra rapinare un negozio da solo, comportamento poco compatibile con un poliziotto infiltrato, a meno che non stia interpretando il ruolo alla perfezione, o che sia un poliziotto corrotto disposto a tutto.

C’è anche chi ipotizza che possa trattarsi di un informatore, o di un agente deviato che sfrutta la sua posizione per agire impunemente.

Questa teoria ha tutto il fascino di un plot twist ben congegnato, alla “film noir”. Se fosse vera, non solo ridefinirebbe la dinamica tra Jason e Lucia—lei ex detenuta, lui potenziale traditore—ma avrebbe ripercussioni importanti anche sul gameplay, dato che controlleremo entrambi i protagonisti.

Rockstar ci ha abituati a storie ciniche e a colpi di scena memorabili, quindi non è escluso che stiano davvero preparando qualcosa di simile. Nel mentre, avete letto la trama del gioco (e i suoi personaggi secondari)?