La storia di Dragon Age the Veilguard tornerà alle origini di BioWare

Le avventure fantasy sono spesso un modo per reclutare un gruppo di eroi più o meno scalcinati e formare una famiglia disfunzionale per salvare il mondo, e sembra che Dragon Age the Veilguard non si distaccherà almeno in parte da questo tipo di narrazione.

Un tipo di storia che è alla base, per esempio, di molte storie di Dungeons & Dragons, e non a caso anche Larian Studios ha voluto rievocare molte delle sue potenzialità.

Baldur's Gate 3 ci ha messo di fronte a personaggi che sono diventati a dir poco iconici, con i giocatori che si sono affezionati al cast messo in scena. Anche per via delle performance ottime degli attori.

BioWare non sarà da meno, perché il direttore creativo John Epler (tramite Wccftech) ha sottolineato che la trama di Dragon Age the Veilguard verterà intorno alla ricerca di una famiglia di persone e salvare il mondo con loro.

«Volevamo raccontare una storia questa volta in cui non puoi letteralmente salvare il mondo senza questi personaggi», ha detto Epler parlando di come è stata costruita la narrativa.

Un po' come in tanti giochi di ruolo fantasy, la macro-storia di Veilguard verrà affiancata da archi narrativi che permetteranno di esplorare le storie dei personaggi comprimari:

«Non stai semplicemente mettendo insieme un gruppo di persone che faranno qualunque cosa tu dica. Stai mettendo insieme una famiglia e questo diventa il fulcro di ciò che riguarda Veilguard. Si tratta di prendere questo gruppo, questa famiglia ritrovata, e salvare il mondo, fianco a fianco con loro.»

L'ex-produttore del franchise Mark Darrah, tornato come consulente per Dragon Age The Veilguard, ha aggiunto che «la più grande forza di BioWare è raccontare storie attraverso i personaggi», rievocando proprio i primi Baldur's Gate e nel modo in cui all'epoca si costruì una saga a dir poco leggendaria. Un confronto di cui BioWare non ha paura, per altro.

I personaggi saranno importanti per Dragon Age the Veilguard, anche al di fuori della narrazione con un'attenzione per il mondo del cosplay.