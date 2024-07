Dragon Age The Veilguard punterà (quasi) tutto sui cosplayer

Dragon Age The Veilguard porta con sé un'eredità molto importante e le sue prime apparizioni non sembrano aver messo in grande luce il nuovo titolo di BioWare che, a quanto pare, spera di rifarsi almeno all'interno della comunità dei cosplayer.

Già con i precedenti episodi della saga, diffusa su tantissimi prodotti come potete vedere su Amazon, la community dei fan si era ovviamente cimentata in cosplay e omaggi di ogni tipo, e l'attuale art director di BioWare vuole replicare quello stesso senso di appartenenza.

Come riporta Dualshockers, l'art director Matt Rhodes in una recente intervista ha espresso una speranza particolare riguardo ai design dei personaggi del gioco: offrire una vera sfida per i cosplayer.

In The Veilguard avremo ovviamente Rook, insieme a un cast di complessi compagni, ciascuno con design intricati e caratteristiche uniche. Dai Qunari con corna personalizzabili a tatuaggi dettagliati e opzioni di trucco, gli strumenti di creazione dei personaggi del gioco offrono un livello di dettaglio che rappresenta sia un vantaggio per i giocatori che una sfida per i cosplayer.

L'art director ha spiegato che l'obiettivo era di spingere i confini del design dei personaggi, assicurando che ogni compagno ed ogni nemico avesse un aspetto distintivo e memorabile. Questo livello di dettaglio non riguarda solo l'appeal visivo, ma anche la narrazione.

Parlando dei personaggi, Rhodes ha spiegato che non si tratta solo di progettazione, ma di creare personaggi che siano «il volto della loro fazione, il volto di un’intera area del mondo».

I cosplayer spesso impiegano mesi, talvolta anche anni, per perfezionare i loro costumi, e Bioware spera che i design in Dragon Age The Veilguardi possano accendere la creatività e l'impegno all'interno della comunità.

La quale potrà godere anche di una narrazione più matura, con tanto di scene di nudo che BioWare ha già confermato ci saranno all'interno del gioco.