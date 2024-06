Dragon Age The Veilguard contro Baldur's Gate 3: Bioware non ha paura del confronto

Non è semplice fare videogiochi di ruolo fantasy, dopo il capolavoro di Larian Studios, ma Bioware non ha alcuna paura e Dragon Age The Veilguard andrà per la sua strada nonostante Baldur's Gate 3.

Il successo del kolossal ispirato a Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon), ha messo senz'altro in difficoltà chiunque si voglia cimentare nei gdr fantasy nei prossimi anni.

Advertisement

Anche perché, con l'edizione fisica lanciata dopo alcuni mesi, si continuerà a parlare di Baldur's Gate 3 ancora per un po', a discapito di tutti i videogiochi che usciranno.

Tra cui Dragon Age The Veilguard, che già di suo non è stato troppo convincente per il pubblico. Tuttavia Bioware non ha nessuna paura di arrivare dopo Baldur's Gate 3 (tramite PCGamesN).

Lo spiega il direttore creativo del gioco John Epler, in una recente intervista, parlando del fatto che Bioware possa essere stata spaventata o influenzata da Baldur's Gate 3.

In particolare per quanto riguarda la volontà di focalizzarsi sul rapporto con i compagni, che è stato uno dei tanti punti di forza del titolo di Larian:

«Assolutamente no. Baldur’s Gate 3 è un gioco fantastico e loro hanno fatto un ottimo lavoro con i loro compagni, ma stiamo costruendo una storia diversa con compagni diversi. Ogni compagno ha il proprio arco narrativo e la propria storia che esiste parallelamente al rituale di Solas in cui puoi affrontare, fare delle scelte e aiutarti a trovare quella relazione con loro.»

Epler spiega anche che i compagni non interagiranno solo con Rook, ma anche tra di loro: «Costruiscono fiducia, creano amicizie, costruiscono, in alcuni casi, relazioni romantiche tra loro.»

Inoltre, Epler spiega che tutti i personaggi saranno in grado di avere relazioni con chiunque, e faranno riferimento a relazioni precedenti e persone con cui sono usciti in precedenza.

Anche la vecchia Bioware sembra aver promosso, almeno per ora, Dragon Age The Veilguard, pertanto forse ci sono delle speranze per il titolo. In ogni caso il prossimo Dragon Age ha tutto da dimostrare, e speriamo che possa dire la sua.