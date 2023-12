The Last of Us Part II Remastered, un trailer svela le novità della modalità roguelike

Una delle novità indubbiamente più interessanti dell'edizione Remastered di The Last of Us Part II riguarda No Return, che ci permetterà di vivere una vera e propria modalità roguelike.

La nuova versione del capolavoro Naughty Dog non sarà infatti soltanto una versione adeguatamente ottimizzata dell'esclusiva PS4 (che trovate su Amazon), ma un'edizione estesa con tanti contenuti aggiuntivi.

Il team di sviluppo aveva già svelato che in questa modalità avremmo potuto interpretare anche alcuni dei personaggi più amati della seconda avventura: non ci saranno dunque solo Ellie ed Abby, ma anche personaggi come Tommy, Dina, Jesse, Lev e Mel, insieme ad altri segreti ancora da sbloccare.

PlayStation ha però deciso nelle scorse ore di pubblicare un trailer dedicato proprio a questa feature esclusiva, permettendo ai giocatori di dare un primo rapido sguardo alle novità che li attendono su No Return: vi allegheremo il gameplay dedicato qui di seguito.

Il trailer ci mostra che i giocatori potranno raccogliere diverse armi e modifiche specifiche durante una run, potenziandosi lentamente dopo ogni livello superato: ovviamente, come ogni buon roguelike che si rispetti, in caso di morte il tutto verrà randomizzato e si dovrà ricominciare da capo.

Tra queste modifiche dovrebbe arrivarne anche una in grado di rendere invisibili i nostri nemici, come specificato dal Lead Editor di Naughty Dog che, in seguito alle segnalazioni dei fan, ha voluto chiarire che una clip specifica «non è un bug».

Un'aggiunta che si rivela dunque estremamente interessante e con un elevato potenziale di rigiocabilità: non ci resta che attendere l'uscita completa per scoprire se sarà in grado di rispettare le attese.

Ricordiamo che The Last of Us Part 2 Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio: se avevate già acquistato l'esclusiva PS4, basterà acquistare l'apposito upgrade per un costo di 10 euro.

Segnaliamo anche che tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno davvero "inediti": Neil Druckmann ha chiarito che non ci saranno ritorni da Part 1 o dalla serie TV.