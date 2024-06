La Stagione 2 di Arcane sarà l'ultima: ecco il nuovo trailer

Arcane è uno dei tanti progetti multimediali legati ai videogiochi che vedremo nei prossimi tempi, e mentre Netflix ci mostra il primo teaser completo, allo stesso tempo scopriamo che la Stagione 2 sarà l'ultima.

Se non altro c'è la conferma che Arcane non verrà interrotto in malo modo, né troverà un finale inconcludente. Il viaggio di Vi e Jinx finirà in maniera netta e, con il primo teaser pubblicato qualche ora fa, la produzione ci fa capire subito come sarà il tono di questa nuova tornata di episodi.

Eccolo qui:

La seconda e ultima stagione di Arcane metterà Piltover e Zaun su un percorso di collisione. La sinossi ufficiale della stagione dice: «In questo capitolo finale, l'attacco di Jinx al Consiglio pone le basi per una terribile escalation del conflitto tra Piltover e Zaun.»

Il finale della prima stagione ha quindi generato gli effetti devastanti che potevamo immaginare, con tutti i personaggi coinvolti nella storia che saranno sensibilmente ai ferri corti.

Nel trailer vediamo infatti scorci di Ekko, Heimerdinger, Sevika e alcuni altri personaggi, incluso uno Yordle con arti protesici che si aprono in letali multi-artigli potenziati.

Il trailer si conclude con un'anteprima di un combattimento totale tra Vi e Jinx, con la relazione tra le sorelle che diventerà inevitabilmente turbolenta come i giocatori di League of Legends (trovate delle card per il gioco su Amazon) sono abituati a vederla.

I personaggi di Arcane sono cambiati molto, lo avevamo già visto, e dal prossimo novembre scopriremo come questa emozionante storia arriverà alla conclusione.

Nonostante il moba di Riot Games non abbia una narrativa e dei personaggi tali da sostenere una serie TV (ma sono carini se non altro, come potete vedere su Amazon), la produzione è riuscita a costruire uno show di grandissimo valore e in questa seconda stagione ne vedremo delle belle.

Tra l'altro, la nuova serie di episodi è stata accolta anche da un nuovo poster: lo trovate qui.