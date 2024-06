Il nuovo teaser di Arcane mostra come sono cambiati i protagonisti

Il 2024 segnerà finalmente il ritorno di Arcane di Netflix, lo show ispirato a League of Legends che ha segnato un grande successo sia per Riot Games sia per la piattaforma di streaming.

Dopo il successo della prima stagione non c'è voluto molto prima che le parti in causa confermassero il ritorno di Arcane, nonostante sia passato un po' di tempo dall'arrivo della prima serie di episodi.

Il primo teaser ci ha mostrato un piccolo spiraglio su cosa possiamo aspettarci dai personaggi che abbiamo già visto, sebbene le informazioni non siano state moltissime. Anzi, non ce ne sono state.

I più esperti del mondo di League of Legends avranno però senz'altro già capito tutto dal primo teaser, e saranno ancora più esaltati dal nuovo teaser, pubblicato qualche ora fa:

La nuova clip promozionale di Netflix mostra in particolare la coppia di protagoniste, Caitlyn e Vi, nella seconda stagione. Il filmato mostra le due in una fila di altri personaggi, tutti agenti di polizia facenti parte delle forze dell'ordine della città di Piltover.

Vi è infatti una poliziotta nella lore di League of Legends e, a quanto pare, questa seconda stagione ci darà la possibilità di vedere il momento in cui indosserà l'uniforme e inizierà la sua nuova vita.

Il nuovo look di Caitlyn è solo una leggera svolta rispetto al suo aspetto nella prima stagione, laddove i cambiamenti risiedono in un nuovo berretto bianco, un nastro rosso attorno al collo e un paio di pantaloni neri.

Nonostante il moba di Riot Games non abbia una narrativa e dei personaggi tali da sostenere una serie TV (ma sono carini se non altro, come potete vedere su Amazon), la produzione è riuscita a costruire uno show di grandissimo valore e in questa seconda stagione ne vedremo delle belle.

Tra l'altro, la nuova serie di episodi è stata accolta anche da un nuovo poster: lo trovate qui.