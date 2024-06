Arcane Stagione 2 ricorda la data di uscita con un poster magnifico

Nel momento in cui arrivano sempre più serie TV e film dedicati ai videogiochi, ci sono alcuni di questi prodotti che si innalzano dal gradino di semplice adattamento per diventare delle vere e proprie opere d'arte: una di queste è Arcane di Netflix, serie TV ispirata a League of Legends.

Nonostante il moba di Riot Games non abbia una narrativa e dei personaggi tali da sostenere una serie TV (ma sono carini se non altro, come potete vedere su Amazon), la produzione è riuscita a costruire uno show di grandissimo valore.

Arcane ha convinto veramente tutti, e l'annuncio di una seconda stagione è stato accolto con grande gioia da tutti i fan che non vedevano l'ora di vedere come prosegue la tormentata storia di Vi e Jinx. Anche perché, con quel finale lì della prima stagione, è arrivato decisamente il momento di sapere cosa succederà.

E manca sempre di meno, come ci ricorda il nuovo poster condiviso da Netflix:

A novembre scopriremo finalmetne cosa significa quel «Niente rimane mai morto» con cui viene condiviso il nuovo poster.

Quel che possiamo già anticiparvi è che è già stato confermato, oltre naturalmente a Jinx, anche il ritorno di Silco, uno dei personaggi più iconici e apprezzati dai fan della prima stagione di Arcane. Che il post su X si riferisca proprio a lui?

Per fortuna, quindi, è stata confermata la prima data che era stata diffusa da Netflix, con un novembre che accoglierà finalmente la seconda stagione di Arcane.

C'è anche una bella curiosità per questo poster, che sicuramente i fan più attenti avranno già notato. Questo nuovo poster, infatti, è uno specchio del primo poster della prima stagione:

A rimarcare il modo in cui il rapporto tra Vi e Jinx evolverà, ed è già cambiato, la seconda stagione ci darà senz'altro delle grandi soddisfazioni. Nell'attesa, potete anche riguardare il primo teaser di Arcane, in cui c'è stato un reveal interessante per la Stagione 2.