La serie di Devil May Cry è arrivata finalmente su Netflix

C'è voluto un po', ma Dante è pronto a combattere nel Devil May Cry di Netflix e gli 8 episodi disponibili da ora.

Lo show ispirato alla leggendaria saga Capcom è uno di quelli che si trascina da tanti anni, ma finalmente il colosso dello streaming è pronto a dare ai fan gli 8 episodi che hanno atteso così a lungo.

Prodotta dallo studio di animazione Adi Shankar (Castlevania), la serie promette un mix esplosivo di azione, stile e combattimenti contro i demoni, con un Dante più affilato che mai.

Se la serie resterà fedele al materiale originale, ci si può aspettare un mix di combattimenti mozzafiato, armi spettacolari e il classico humor sarcastico di Dante, protagonista assoluto della storia.

Intanto ecco la sinossi ufficiale diffusa da Netflix:

«In questo adattamento animato ideato da Adi Shankar del popolare gioco Capcom, forze sinistre cercano di aprire il portale tra il mondo degli umani e quello dei demoni. Al centro di tutto troviamo Dante, orfano e cacciatore di demoni mercenario, inconsapevole del fatto che il destino di entrambi i mondi dipende interamente da lui. »

Nel parlare della produzione, Shankar ha dichiarato di essere onorato di aver avuto l'occasione di adattare il franchise di Devil May Cry: «Io e Alex Larsen amiamo questi personaggi, facciamo parte del fandom e ci impegniamo a superare lo standard incredibilmente alto che ci siamo imposti.»

La community di Devil May Cry è già in fermento per vedere come sono stati rappresentati i personaggi più iconici della saga, da Dante a Vergil, passando per nuovi e vecchi nemici. Ha avuto già qualcosa da dire, ovviamente, e la speranza è che gli 8 episodi pubblicati oggi possano far cambiare idea ai detrattori.

Lo show vi darà la possibilità anche di omaggiare Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman, nel suo ultimo ruolo. E, se vi viene voglia di scoprire o riscoprire il franchise, trovate ancora molti sconti per Devil May Cry.