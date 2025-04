Devil May Cry, tutta la saga in sconto (ma per poco)

Mentre i fan si preparano per l'attesissima serie animata di Devil May Cry prodotta da Netflix e Adi Shankar, c'è una fantastica opportunità per rivivere l'iconica serie di videogiochi a un prezzo scontato.

Capcom ha lanciato una vendita imperdibile dedicata ai titoli della saga Devil May Cry (che trovate anche su Amazon), offrendo sconti che arrivano fino al 75% su alcuni dei giochi più amati del franchise.

L'offerta è disponibile ora su tutte le piattaforme, ma solo per un periodo limitato. Se non hai mai giocato a Devil May Cry o se desideri rigiocare a qualche capitolo della saga, questa è l'occasione perfetta.

La serie ha definito il genere action nel mondo dei videogiochi e ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare grazie ai suoi combattimenti stilosi, alla trama coinvolgente e ai suoi personaggi iconici come Dante, il cacciatore di demoni, e Vergil, il suo misterioso fratello.

Gli sconti applicati vanno fino al 75% su vari titoli della serie, inclusi giochi storici e quelli più recenti. Tra i titoli in promozione ci sono:

Devil May Cry 5: L'ultimo capitolo della saga, che ha portato l’esperienza di combattimento a un nuovo livello con tre personaggi giocabili.

Devil May Cry 4: Il gioco che ha introdotto Nero e ha ampliato la lore del franchise, con un mix di combattimenti dinamici e una storia avvincente.

Devil May Cry HD Collection: Una raccolta che include i primi tre giochi della serie, remasterizzati in alta definizione per offrirti l’esperienza nostalgica dei capitoli originali.

Che tu stia giocando su PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, la promozione è valida su tutte le piattaforme principali.

Puoi acquistare i giochi direttamente dallo store digitale della tua console o su Steam, approfittando di sconti significativi.

La promozione è stata lanciata in vista del debutto della serie animata Devil May Cry su Netflix, disponibile da ora, che promette di portare il leggendario universo su piccoli schermi con nuove avventure di Dante e compagnia.

La serie animata, che avrà Adi Shankar come produttore esecutivo, ha suscitato un grande interesse tra i fan del franchise, e questo sconto sui giochi è il modo perfetto per prepararsi all'uscita.

Ricordo ancora una volta che questa promozione è disponibile solo per un tempo limitato. Fai in fretta a mettere le mani su questi titoli scontati e a vivere l'esperienza action che solo Devil May Cry sa offrire.