La serie di Devil May Cry onora la compianta voce di Batman

La carriera di Kevin Conroy, leggendario doppiatore scomparso nel 2022, si arricchisce di un ultimo significativo capitolo postumo.

L'attore, celebre per aver dato voce a Batman in numerose produzioni animate e videoludiche (che trovate anche su Amazon), darà la sua voce nella nuova serie Netflix Devil May Cry nel ruolo di VP Baines.

Questa interpretazione, registrata prima della sua morte all'età di 66 anni, rappresenta probabilmente l'ultimo lavoro della sua brillante carriera e ha già raccolto significativi apprezzamenti dai colleghi e dalla produzione.

Le registrazioni per la serie animata risalgono a diversi anni fa, come ha precisato Johnny Yong Bosch, voce di Dante nella produzione Netflix.

«È stato un onore lavorare al fianco di Kevin Conroy per la prossima serie DMC. Un vero pioniere del doppiaggio. Batman: The Animated Series ha ridefinito per me il concetto di cartoni animati», ha dichiarato Bosch, che nella serie videoludica ha prestato la voce al personaggio di Nero.

Adi Shankar, creatore dello show, ha voluto subito sgombrare il campo da ogni dubbio riguardo l'uso di tecnologie controverse: «È stato registrato prima che ci lasciasse. Nessuna intelligenza artificiale è stata utilizzata».

Shankar ha inoltre elogiato la qualità dell'interpretazione: «Conroy ha offerto una performance incredibilmente sfumata. È stato sia un piacere che un onore lavorare con lui».

La serie Devil May Cry debutterà su Netflix il 3 aprile e ha già catturato l'attenzione degli appassionati grazie alla sua sequenza d'apertura accompagnata dalle note dei Limp Bizkit e a uno stile visivo particolarmente curato.

Gli esperti del settore ritengono che la produzione, realizzata da Studio Mir, sarà un adattamento del manga prequel di Devil May Cry 3.

Il cast vocale include, oltre a Bosch nel ruolo di Dante, anche Scout Taylor-Compton come Lady e Robbie Daymond nei panni di Vergil.

Un'altra presenza significativa è quella di Tony Todd, attore recentemente scomparso nel novembre scorso, che proprio come Conroy appare in uno dei suoi ultimi ruoli.

L'uscita di questa serie rappresenta un ulteriore tassello nell'espansione dell'animazione giapponese sui servizi streaming, con Netflix che continua a investire significativamente nel settore anime. Avete letto però che Devil May Cry ha già sollevato qualche polemica?