Devil May Cry Netflix ha già creato polemiche tra i fan

L'universo di Devil May Cry si prepara a espandersi ben oltre i confini del videogioco con una nuova serie animata in arrivo, sollevando reazioni contrastanti tra i fan della saga.

L'adattamento, che debutterà il 3 aprile, segue le orme di altre produzioni simili come quella dedicata a Tomb Raider, ma con una direzione artistica e narrativa che ha già acceso dibattiti nella community.

La produzione, affidata allo Studio Mir - talentuoso team coreano già noto per l'acclamata serie X-Men '97 - e supervisionata da Capcom, promette di reinterpretare l'universo di DMC (che trovate anche su Amazon) con un approccio visibilmente diverso da quanto visto finora.

Il trailer di lancio, caratterizzato dalle note dei Papa Roach, ha rivelato per la prima volta l'aspetto del protagonista Dante e dei suoi avversari in questa nuova incarnazione.

La serie sembra prendere una direzione decisamente autonoma rispetto ai videogiochi, pur mantenendo alcuni elementi cardine come la presenza di Vergil, che fa una breve ma significativa apparizione verso la fine del video promozionale.

Tra i commenti più diffusi sui social, molti fan hanno espresso perplessità per l'assenza delle voci originali dei personaggi. Reuben Langdon e Daniel Southworth, interpreti storici di Dante e Vergil dal terzo capitolo della saga, sono stati infatti sostituiti rispettivamente da Johnny Yong Bosch e Robbie Daymond, scelta che non ha convinto parte della fanbase.

«Dante e Vergil senza le loro voci originali mi sembrano strani», ha commentato un utente, mentre un altro ha paragonato il trailer agli AMV (ossia gli Anime Music Video) amatoriali che popolavano YouTube alla fine degli anni 2000, sottolineando l'estetica particolarmente stilizzata della produzione.

È interessante notare come questa non rappresenti la prima trasposizione animata della saga. Nel 2007 venne infatti prodotta un'altra serie anime dedicata a Devil May Cry, oggi disponibile su Crunchyroll.

Quell'adattamento seguiva più fedelmente la narrazione dei videogiochi, collocandosi cronologicamente tra il primo Devil May Cry e il suo sequel, e proponendosi come un'espansione canonica dell'universo narrativo.

Con il debutto fissato per il 3 aprile, non resta che attendere per scoprire se questa nuova interpretazione dell'iconico cacciatore di demoni riuscirà a conquistare sia i veterani della serie che un nuovo pubblico.

