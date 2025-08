Il mondo di Sekiro: Shadows Die Twice (qui la nostra recensione)potrebbe presto espandersi oltre i confini videoludici. Nelle scorse ore, Kadokawa ha registrato il dominio web sekiro-anime.jp, lasciando intendere che un adattamento animato ispirato al celebre titolo di FromSoftware sia attualmente in lavorazione.

La scoperta è avvenuta tramite strumenti di monitoraggio dei domini giapponesi, che hanno segnalato la creazione del sito legato esplicitamente al brand Sekiro e alla parola “anime”. Al momento, il dominio non ospita alcun contenuto attivo, ma il solo fatto che sia stato acquistato e assegnato a Kadokawa Corporation ha immediatamente riacceso le speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Sekiro: Shadows Die Twice, lanciato nel 2019, è uno dei titoli più apprezzati dello sviluppatore FromSoftware, vincitore del Game of the Year ai The Game Awards e capace di affermarsi con una direzione artistica unica e un sistema di combattimento profondo. Ambientato in un Giappone feudale alternativo, popolato da creature mitologiche e samurai corrotti, il gioco ha sempre mostrato un potenziale narrativo capace di prestarsi a un adattamento animato di alto livello.

Kadokawa non è nuova a operazioni di questo tipo. La società giapponese è uno dei principali colossi dell’editoria e dell’animazione nipponica, e detiene una partecipazione rilevante in FromSoftware stessa, insieme a Sony Interactive Entertainment e a Tencent. Proprio questa sinergia ha già portato alla realizzazione di progetti transmediali in passato, come le novel ufficiali di Dark Souls e altre pubblicazioni a tema.

Nonostante la registrazione del dominio sia un segnale piuttosto esplicito, è importante sottolineare che non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Kadokawa, FromSoftware o altri partner. Potrebbe trattarsi di una semplice operazione di tutela del marchio, ma l’impennata d’interesse e l’attualità della strategia transmediale nel mercato giapponese fanno pensare a un annuncio imminente.

Nei prossimi mesi potremmo quindi assistere al debutto ufficiale del primo adattamento anime dedicato a un gioco FromSoftware. Se così fosse, Sekiro rappresenterebbe una scelta naturale, grazie al suo immaginario fortemente legato alla cultura giapponese e a uno stile visivo che ben si adatterebbe al linguaggio dell’animazione.