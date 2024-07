La scena che ha reso celebre Baldur's Gate 3 è "merito" della comunità LGBTQIA+

Baldur's Gate 3 è stato un successo e questo sicuramente non è una novità, ma c'è stato un singolo momento in cui il titolo di Larian Studios è diventato qualcosa di riconosciuto a livello internazionale: la scena di Halsin e Astarion.

Svelata per la prima volta duranteo uno degli ultimi panel di Larian Studios, la scena vede Halsin in forma di orso e Astarion pronti a fare un po' di ginnastica ma senza alcun vestito tecnico, per così dire. È stato il momento in cui Baldur's Gate 3 è diventato un fenomeno di costume, guadagnando ovviamente una popolarità estrema che gli ha permesso di diventare il successo a cui abbiamo assistito.

Ovviamente c'è un grandissimo gioco alla base, ma è indubbio che la scena di Halsin e Astarion abbia dato un boost anche commerciale notevole, come vi abbiamo spiegato nel nostro SpazioGames Originals.

Ed è strano pensare che questa scena così iconica poteva non esistere.

Lo racconta Baudelaire Welch, senior narrative designer di Larian Studios tramite PC Gamer, raccontando come Halsin sia stato reso un personaggio con cui poter avere una relazione solo dopo molto tempo dall'uscita dell'Accesso Anticipato.

«Questa scena sembra uno spartiacque nella storia dei videogiochi», dichiara Welch, spiegando come sia stato un momento in cui «la comunità delle fanfiction si sente come se non fosse una sottocultura, ma la maggioranza del pubblico viene soddisfatta in una scena e nel gioco nel suo insieme.»

E con l'obiettivo di riuscire a raggiungere tutti i tipi di giocatori possibili della community, Welch spiega che Halsin è stato considerato come un personaggio possibile per una relazione solo in un secondo momento:

«Per raggiungere quella parte della comunità, Larian ha dato loro una scena incredibilmente sciocca che prende un'identità e un soprannome da letteralmente la comunità gay: l'orso gay diventa l'orso gay.»

Chissà cosa sarebbe successo se Halsin fosse rimasto un personaggio secondario?

Nel frattempo Larian Studios guarda avanti, salutando ufficialmente Baldur's Gate 3 mentre si concentra sul nuovo progetto.

Baldur's Gate 3 continuerà senz'altro a vivere all'interno di Dungeons & Dragons, visto che la nuova edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo è stata influenzata da alcune idee di Larian.

Edizione che, per altro, arriverà a settembre e che potete già prenotare: qui trovate i nuovi manuali.