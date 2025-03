La prossima patch di Kingdom Come Deliverance 2 includerà «34 pagine» di novità

Kingdom Come Deliverance 2 è stato particolarmente apprezzato dai fan per la sua incredibile cura per i dettagli, ma presto il capolavoro di Warhorse Studios potrebbe diventare ancora più profondo.

Il team di sviluppo è infatti al lavoro sulla patch 1.2, che dovrebbe essere ufficialmente rilasciata nei prossimi giorni: il nuovo aggiornamento pare che sarà decisamente più grande del previsto, a giudicare dalle parole del PR manager.

In un post pubblicato sul proprio profilo X — con tanto di una celebre gif meme "tappa-buchi" — Tobias Stolz-Zwilling spiega che il nuovo aggiornamento sarà così longevo da richiedere addirittura «34 pagine» complete di changelog (via DualShockers).

Sapevamo già che il nuovo aggiornamento di Kingdom Come Deliverance 2 (lo trovate su Amazon, a proposito) sarebbe stato particolarmente corposo: tra le novità già confermate troviamo infatti l'arrivo della modalità Hardcore, nuovi tagli di capelli e il supporto ufficiale alle mod.

Difficile immaginare che arrivino ulteriori novità di tali dimensioni — perché ritengo che altrimenti sarebbero già state svelate — ma è possibile che le 34 pagine si riferiscano prevalentemente a bug fix e miglioramenti generali.

Ovviamente c'è sempre spazio per ulteriori sorprese, dato che si tratta di un numero di pagine davvero impressionante e superiore a quanto chiunque potesse immaginarsi: non appena ne sapremo di più sull'aggiornamento 1.2, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Di sicuro Kingdom Come Deliverance 2 si è rivelato un enorme successo, diventando uno dei videogiochi più apprezzati di questo inizio 2025: un trionfo che ha ovviamente già ispirato le prime parodie a luci rosse, con sorpresa di nessuno.

Ma come spesso purtroppo accade per i videogiochi di successo, ciò ha attirato anche le critiche di stampo politico da parte di una minoranza vocale di utenti: secondo uno degli interpreti principali del gioco, queste discussioni arrivano da parte di chi non ha davvero interesse a giocare.