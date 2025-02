Le lamentele su Kingdom Come Deliverance 2 non contano: «Non vi interessano i videogiochi»

Kingdom Come Deliverance 2 non si è fatto mancare la sua dose di polemiche e, indovinate un po' il tema è sempre lo stesso: la presunta agenda gender promossa da Warhorse Studios.

Nel gioco di ruolo medievale sarà possibile, per i giocatori, avviare una relazione omosessuale nei panni di Henry e questo ha creato ovviamente le solite polemiche sterili da parte della frangia alt-right dei videogiocatori.

Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto con Dragon Age The Veilguard, questo non non sembra aver influenzato il successo commerciale e la popolarità di Kingdom Come Deliverance 2.

Tuttavia il tema è sempre importante da analizzare, soprattutto quando lo fanno gli interpreti principali: Tom McKay e Luke Dale.

In una recente intervista rilasciata alla BBC, gli attori che interpretano rispettivamente Hans Capon e il protagonista Henry hanno parlato anche di come i videogiocatori (o presunti tali, come vedremo) hanno reagito alla relazione omosessuale di cui sopra.

Molti hanno accusato Kingdom Come Deliverance 2 di piegarsi a ideologie politiche e altri che hanno difeso la scelta narrativa, opinione su cui McKay e Dale non sono affatto concordi.

«Con il primo gioco c'è stata una reazione da una mentalità più di sinistra e poi c'è stata una specie di reazione da una mentalità di destra, questa volta», spiega Dale.

Sia McKay che Dale, dopo aver trascorso i giorni successivi all'uscita di Kingdom Come Deliverance 2 incontrando i fan, affermano di credere che le lamentele provengano da una minoranza non rappresentativa.

«È un ottimo barometro della distorsione tra interazione online e interazione nel mondo reale», afferma McKay parlando del chiacchiericcio emerso dai videogiocatori estremisti di destra.

Dale aggiunge un'altra riflessione molto interessante, su questo tema:

«Sembra che siano persone che sono davvero politicamente coinvolte e che si preoccupano molto della politica e non dei videogiochi e hanno solo usato questo come un'arma, ma non sono necessariamente interessate ai videogiochi.»

Personalmente credo che sia molto utile e importante che i diretti interessati si esprimano riguardo a situazioni così pericolanti. Il clima intorno alle discussioni politiche è sempre più teso, e questo sono messaggi fondamentali da condividere.

In ogni caso, le lamentele dei giocatori di destra non hanno scalfito la popolarità di Kingdom Come Deliverance 2, visto che è salito nella top 10 di Steam con una rapidità impressionante.