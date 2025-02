Il successo di Kingdom Come Deliverance 2 ha generato già una parodia a luci rosse

Solitamente le parodie a luci rosse sono il segnale di un prodotto di così grande successo da diventare di massa, al punto che qualcuno potrebbe divertirsi (in vari modi, diciamo) a scoprire una versione decisamente più esplicita del proprio prodotto di riferimento, come Kingdom Come Deliverance 2.

Il gioco di ruolo medievale di Warhorse è uno dei videogiochi più importanti del 2025, o almeno un prodotto in grado di vendere tantissimo e ben oltre le più rosee aspettative di molti.

Kingdom Come Deliverance 2 ha venduto tantissimo sin dalle prime giornate dopo il lancio, arrivando brevemente nella top 10 dei titoli più giocati su Steam e molto in alto nelle classifiche di vendita statunitensi.

E ora ha anche la sua parodia pornografica, come ogni prodotto di massa che si rispetti (tramite The Gamer).

Si chiama "Horny Kingdom: Cum Delivery", e al di fuori dell'ovvia assonanza fonetica non tradurrò il titolo che potrete facilmente intuire se avete una conoscenza basilare dell'inglese.

Non metterò neanche immagini per ovvi motivi, ma potete dargli un'occhiata tramite la pagina Steam.

Come in tanti casi del genere, le parodie non somigliano granché al gioco originale. Il titolo, sviluppato da Luminati Games, si presenta come una combinazione tra visual novel e tower defense.

La sua descrizione ufficiale parla di un regno minacciato da forze oscure guidate da una misteriosa villain, con il protagonista che deve impugnare la spada e liberare principesse in difficoltà. Tuttavia, questa trama appena accennata non rende giustizia a ciò che appare sulla pagina del gioco, che abbonda di immagini decisamente esplicite.

Se il nome lascia pochi dubbi sulle intenzioni degli sviluppatori di sfruttare la popolarità di Kingdom Come Deliverance 2, il tempismo con cui il titolo è stato annunciato non lascia dubbi. La parodia è stata infatti lanciata il 4 febbraio, lo stesso giorno in cui è stato pubblicato Kingdom Come Deliverance 2.

Insomma, c'è chi si è voluto divertire a giocare con il nome di Kingdom Come Deliverance 2, dimostrando quanto il titolo di Warhorse sia stato in grado di lasciare il segno nonostante le tante polemiche emerse.