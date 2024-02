La prossima esclusiva Switch sarà in Unreal Engine, a quanto pare

Nintendo sembra avere l'intenzione di proiettare le proprie esclusive verso il futuro perché il prossimo titolo in arrivo su Switch, ovvero Princess Peach: Showtime, sembra che sarà sviluppato in Unreal Engine.

La nuova avventura in solitaria della principessa del Regno dei Funghi sta arrivando (la potete preordinare su Amazon) e Nintendo vuole puntarci evidentemente molto.

Advertisement

Effettivamente già dall'annuncio avevamo notato che Princess Peach: Showtime sembrava un videogioco fin troppo performante per gli standard di Nintendo Switch.

All'epoca avevamo ipotizzato che potesse essere stato il primo videogioco per Switch 2, o almeno cross-generazionale, ma l'annuncio della console è ancora lontano stando ai ben informati quindi (almeno per il momento) non è così.

Per ora, come riporta My Nintendo News, quello che sappiamo è che la Grande N utilizzerà ancora una volta l'Unreal Engine per i suoi videogiochi di punta.

Come potete vedere dal post su X condiviso qui sopra, la scatola dell'edizione cinese di Princess Peach: Showtime riporta sul retro il logo dell'Unreal Engine.

Questa non è una novità, ovviamente, perché il potente motore era stato utilizzato anche per il recente Pikmin 4, ma sono stati i primi casi relativamente ai videogiochi in esclusiva usciti su Nintendo Switch.

Questo ci fa sperare che Princess Peach: Showtime possa fare bella figura anche dal punto di vista tecnico, e non solo da quello sartoriale che è già ottimo visti i tanti costumi che ci saranno.

La Grande N si sta sicuramente preparando al salto tecnologico con la prossima generazione di console che, ovviamente, rappresenterà anche un avanzamento per quanto riguarda l'hardware della prossima console.

Anche se Nintendo ha già espresso l'intenzione di fare qualcosa di più di una "console più potente". Nel recente incontro con gli azionisti, infatti, il presidente Shuntaro Furukawa ha detto chiaramente che la volontà è quella di fornire ancora una volta una proposta unica, evitando l'errore della generazione Wii U.