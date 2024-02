Nintendo Switch 2, l'annuncio sarebbe alle porte (ma non a febbraio)

Nintendo Switch 2 non si è mostrata al pubblico, sebbene a quanto pare mancherebbero poche settimane al reveal ufficiale.

La nuova versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è poco sorprendentemente in lavorazione.

Alcune settimane fa Richard Leadbetter di Digital Foundry ha dichiarato di aver sentito da alcune fonti che la nuova console di Nintendo non sarà dotata di DLA.

Dopo che il presidente di Nintendo ha svelato che, Switch 2 o meno, l'azienda non smetterà di fornire proposte peculiari al suo pubblico, arrivano ora altre novità.

Come riportato anche su ResetEra, il reveal della prossima console Nintendo potrebbe avvenire il prossimo marzo.

Secondo "Nate the Hate", un insider che in passato ha fornito informazioni precise, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere mostrata al pubblico il prossimo mese.

Il leaker lo ha detto nel podcast Game and Talk: «Nintendo annuncerà Switch 2 a marzo. Tutto ciò che ho sentito, a partire dalla Gamescom dell'anno scorso, indicava che sarebbe successo qualcosa proprio il prossimo mese. Nelle ultime settimane sono riapparse queste voci, che indicano che Switch 2 sarà svelata o annunciata a marzo».

Se ciò corrisponderà al vero, significa che - secondo noi - Switch 2 sarà svelata non più tardi della prima parte del prossimo mese.

Per quanto riguarda la forma in cui avverrà il reveal, non sono stati condivisi ulteriori dettagli, sebbene ci aspettiamo un Direct a tema.

Con ogni probabilità i piani di Nintendo per la sua prossima console potrebbero non essere ancora stati definiti, il che significa che bisogna prendere queste informazioni con le pinze.

Fino a quando Nintendo stessa non si sentirà pronta a parlare della sua prossima console, il nostro consiglio è di moderare l'entusiasmo.

Restando in tema, ricordiamo che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è già espressa chiaramente.

Parlando invece di giochi, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.