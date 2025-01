La patch 8 di Baldur's Gate 3 è disponibile su PS5, ma non dovete scaricarla

Continueremo a parlare di Baldur's Gate 3 soprattutto perché arrivano sempre nuovi contenuti, ma soprattutto perché gli utenti PS5 hanno ricevuto la Patch 8 in anticipo senza motivo.

Ricorderete che, con una certa sorpresa, sul finire del 2024 c'è stato un ultimo colpo di coda per Larian Studios con l'annuncio di una nuova, corposa patch a infoltire i contenuti già massicci del capolavoro fantasy (lo trovate su Amazon).

Non c'era ancora una data di uscita per il contenuto perché, come di consueto, il team di sviluppo aveva bisogno di avviare uno stress test proprio a gennaio, in questi giorni.

Tuttavia, come riporta lo stesso team su X, per qualche motivo la patch 8 è già disponibile per Baldur's Gate 3 in versione PS5.

«No, lo stress test della Patch 8 non è ancora iniziato. Sì, i giocatori PS5 hanno attualmente accesso alla Patch 8», dichiara Larian con la solita ironia che contraddistingue il tono di voce della compagnia.

La disponibilità della patch non è ovviamente un evento programmato, tanto che Larian dichiara di aver iniziato un'indagine con "i partner" per capire cosa sta succedendo.

Nel dubbio, se vedete aggiornarsi Baldur's Gate 3 su PS5, non bloccate il download per ora. Il motivo è che i nuovi salvataggi effettuati durante la Patch 8 non saranno compatibili con la Patch 7, che è quella attualmente attiva su console e PC.

Pazientate un po', insomma, nell'attesa che Larian sistemi il problema e pubblichi la patch nel modo corretto.

L'attesissima Patch 8 promette di espandere e migliorare l'esperienza di gioco per tutti i fan. Tra le aggiunte più significative, spicca l’introduzione del cross-play, così come l'aggiunta di nuove sottoclassi, una per ogni classe già presente nel gioco, offrendo opzioni di personalizzazione ancora più profonde. Ci sarà anche la photo mode, che permetterà ai giocatori di catturare momenti epici e divertenti durante le loro avventure.

Per ora non ci resta che attendere, anche perché continueremo a giocare a Baldur's Gate 3 all'infinito in un modo o nell'altro, visto che diventerà il nuovo Skyrim.