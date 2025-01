Non smetterete mai di giocare a Baldur's Gate 3: arrivano le nuove campagne

Baldur's Gate 3 potrebbe essere un videogioco letterlamente infinito, visto che le prime campagne personalizzate stanno per arrivare grazie al lavoro dei modder, con tanto di demo disponibili tra poco.

Come riporta The Gamer, i fan di Baldur's Gate 3 stanno per ricevere una nuova ed entusiasmante campagna personalizzata, Path To Menzoberranzan, che porterà le iconiche strade di Athkatla da Baldur's Gate 2 nel mondo di Baldur's Gate 3, completamente rifatta da zero.

Con tanto di personaggi inediti per altro.

L'altra bella notizia è che il team dietro questo ambizioso progetto prevede di coinvolgere la comunità nei test di gioco nei prossimi mesi. Secondo l'utente Reddit Lotrich3, il primo test beta dovrebbe arrivare in 5-6 mesi, con una FAQ ufficiale che afferma che il team mira a lanciare una demo giocabile entro la primavera del 2025.

La campagna Path to Menzoberranzan presenterà una storia completamente originale, un cast di voci completamente registrato e nuovi compagni, anche se i giocatori potranno teoricamente portare i personaggi originali scegliendo un personaggio originale di Larian, anche se non avrà nessun dialogo.

La campagna avrà anche il suo Tav personalizzato, con un crossover minimo da Baldur's Gate 3. La storia dovrebbe portare i giocatori nella famigerata città drow di Menzoberranzan, una vasta metropoli sotterranea governata da otto potenti matriarche di case rivali.

Per ora, il team è concentrato sulla ricreazione di Athkatla, quindi ci vorrà ancora un po' prima di vedere la loro interpretazione di Menzoberranzan, ma i progressi sono molto rapidi e renderanno il gioco il nuovo Skyrim in un certo senso.

Considerando che gli strumenti ufficiali per il modding di Baldur's Gate 3 sono stati lanciati solo a settembre dello scorso anno, i progressi sono davvero impressionanti. La stessa Larian ha celebrato il grande lavoro della community, per altro.