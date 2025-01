Baldur's Gate 3 ha una sorpresa per festeggiare il boom delle mod

Larian Studios, il team dietro Baldur’s Gate III, ha annunciato un traguardo straordinario: i giocatori hanno scaricato oltre 100 milioni di mod per l'acclamato RPG.

Per celebrare l’evento, il popolare Withers Big Naturals Mod è ora disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5, come riportato anche da PSU.

Già lo scorso anno le mod si erano rivelate un successo assoluto, ma ora i numeri sono letteralmente quintuplicati.

Che vogliate semplificarvi la vita, sfoggiare un outfit elegante o semplicemente aggiungere un tocco di humor con le "modifiche" a Withers, la mod Withers Big Naturals Mod fa per voi.

Larian Studios ha persino curato una playlist chiamata Channel From Hell, perfetta per chi vuole personalizzare l’esperienza di gioco con creatività.

Questo traguardo dimostra secondo me quanto un gioco possa diventare un ecosistema vivo e pulsante, capace di alimentare la creatività della community e di restare rilevante ben oltre il suo lancio.

Le mod non sono solo un modo per personalizzare l’esperienza, ma anche un segnale di quanto Baldur’s Gate III sia riuscito a ispirare i giocatori, rendendoli parte attiva di un'avventura senza fine.

I giocatori su PC e Mac hanno accesso a un vasto catalogo di mod da tempo, ma il supporto alle console è stato introdotto solo con l’Update 7, pubblicato nell’ottobre scorso.

Da allora, anche gli utenti Xbox Series X/S e PS5 possono immergersi nel mondo delle mod, ampliando ulteriormente le possibilità del gioco.

Con oltre 100 milioni di mod scaricate, Baldur’s Gate III non è solo un successo commerciale, ma anche e soprattutto una piattaforma creativa che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Nonostante il suo incredibile successo, Larian Studios ha dichiarato che non proseguirà con la saga o con progetti legati a Dungeons & Dragons. Il team si sta già concentrando su nuove direzioni creative per il suo prossimo gioco, di cui al momento so molto poco.