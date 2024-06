La nuova PSP non esiste, ma i fan la desiderano tanto

Una voce sta prendendo sempre più piede sui social media e sostiene che Sony sia in procinto di rilasciare un nuovo dispositivo portatile in grado di riprodurre i giochi per PS4 in modo nativo. Una nuova PSP, insomma.

Al di fuori di PS5 (che trovate su Amazon), la prima console portatile Sony è ancora molto amata.

Advertisement

Sappiamo che il supporto al catalogo PSP è stato interrotto ormai tempo fa, ma da tempo si parla di un suo ritorno.

Già alcune settimane fa era stato reso noto che Sony starebbe pensando al ritorno di una PlayStation Portable, esplicitamente pensata per i giochi PlayStation 4.

Sebbene di una conferma ufficiale neppure l'ombra, sembra che i fan desiderino ardentemente questa nuova PSP (via PushSquare).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La fonte circa la "nuova PSP" sembra provenire da un singolo account russo sui social, ma a quanto pare è stata ritwittata migliaia di volte, sottolineando quando i giocatori la bramino.

Le speculazioni suggeriscono che Sony stia progettando una nuova piattaforma simile a una PSP che sarà compatibile con l'intera libreria PS4 e con “selezionati” giochi PS5 patchati per supportare il sistema.

Questo fa seguito a un “boom” di interesse per le console portatili, con Steam Deck e ROG Ally che hanno riscosso un enorme interesse tra i giocatori.

Nonostante l'eccitazione dei giocatori di base, tuttavia, vale la pena notare che questi dispositivi non stanno vendendo numeri straordinariamente alti; Valve afferma di aver venduto “diversi milioni” di Steam Deck, con una stima di poco più di tre milioni di unità entro la fine del 2023.

A conti fatti, quindi, non si tratta di numeri da capogiro. Ad ogni modo, pare che anche Xbox stia per introdurre nel mercato una sua console portatile, quindi la speranza è l'ultima a morire.

Vero anche che PS Portal ha dimostrato che c'è spazio per una console portatile nel porfolio di prodotti di Sony: nonostante lo scetticismo iniziale dei fan, infatti, Portal ha venduto ben oltre le aspettative.