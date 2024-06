La console portatile di Xbox potrebbe debuttare presto

A pochi giorni dagli eventi della Summer Game Fest 2024, tra cui ovviamente l'Xbox Showcase 2024, arrivano le prime indiscrezioni sui contenuti che la divisione gaming di Microsoft mostrerà al pubblico.

In questi mesi, Xbox è stata al centro delle scene per motivazioni non sempre positive come le chiusure di Tango Gameworks e Akrane Austin, e l'Xbox Showcase 2024 arriva al momento giusto per dare una sferzata all'immagine dell'azienda.

Advertisement

E, come riporta Xbox Era, ci potrebbero essere delle grandi sorprese.

Un nuovo video del noto leaker eXtas1s, specializzato nella piattaforma Xbox, ha affermato che l'azienda sarebbe pronta a lanciare un gioco direttamente dopo l'evento, come capitato a Hi-Fi Rush (lo trovate su Amazon) all'epoca.

Questo gioco potrebbe essere il nuovo Flight Simulator, Avowed, oppure i DLC di Diablo e Starfield di cui si è vociferato, così come Towerborne.

Ma non è finita qui perché, come riporta il leaker, l'Xbox Showcase 2024 potrebbe essere l'occasione di vedere per la prima volta la fantomatica Xbox portatile.

Un progetto di cui si è parlato un po' di volte, con Phil Spencer che ne ha parlato in maniera trasversale molte volte senza mai dare una conferma precisa. Microsoft avrebbe addirittura già creato i primi prototipi mesi fa, quindi i tempi sarebbero maturi.

Il tempismo potrebbe essere favorevole per almeno una delle due cose, visto che dopo la morte dell'E3 la Summer Game Fest è decisamente l'evento più importante dell'anno in cui lanciare notizie del genere.

Ovviamente aspettiamo l'Xbox Showcase 2024 per una conferma a questa e tante altre indiscrezioni, quelle che sono arrivate e quelle che arriveranno.

L'evento sarà trasmesso in livestreaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana. Come l'anno scorso con il doppio appuntamento con Starfield Direct, subito dopo lo Showcase trasmetteranno uno speciale approfondimento sul prossimo capitolo di un franchise molto amato, ma ancora avvolto nel mistero.