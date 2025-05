La nuova data di lancio di GTA 6 nasconde più di un segreto

La nuova data di lancio di GTA 6 ha inizialmente sorpreso gli appassionati, non solo a causa del rinvio al 2026 — che col senno di poi sembrava decisamente inevitabile — ma anche per via della giornata decisamente atipica per un videogioco tripla-A.

Il 26 maggio 2026 corrisponde infatti a un martedì: un giorno insolito, considerando che di solito si tendono a preferire i venerdì.

Ma questa data non sembra essere affatto casuale, dato che i fan hanno scoperto che c'è un motivo ben preciso per cui Rockstar Games ha deciso di far uscire il successore di GTA V proprio in tale giornata.

Come riportato infatti da Dexerto, diversi appassionati hanno fatto notare che il 26 maggio è anche la data in cui si è svolto il funerale di Bonnie & Clyde, la storica coppia di criminali a cui gli sviluppatori sembrerebbero essersi ispirati per la storia di Jason e Lucia.

Difficile immaginare che si tratti soltanto di una coincidenza, considerando che Rockstar Games ha voluto annunciare il giorno preciso dell'uscita nel 2026 e che, come già citato, avverrà in circostanze insolite per un titolo di questa portata.

Curiosamente, forse il team di sviluppo aveva già deciso da tempo che questa poteva essere una potenziale data, al punto che qualcuno ha notato riferimenti al 26 maggio 2026 perfino in Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon).

Nello specifico, pare infatti che la canzone "Red" avesse già anticipato la tempistica: al suo interno è infatti possibile sentire la frase «seven months gone and seven years to go», che possiamo tradurre in «sono passati sette mesi e mancano ancora sette anni».

Aggiungendo 7 mesi e 7 anni al 26 ottobre 2018, giornata in cui Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato sul mercato, si arriva curiosamente proprio al 26 maggio 2026: un dettaglio inevitabilmente sorprendente, anche se in questo caso non possiamo sapere con certezza se si tratti o meno di una semplice coincidenza.

Considerando che gli appassionati hanno cercato da tempo potenziali indizi più o meno bizzarri in tutti i precedenti lavori di Rockstar Games, sarà interessante scoprire se nelle prossime settimane i fan scopriranno ulteriori casi simili da analizzare.

Il rinvio di GTA 6 al 2026 aprirà inevitabilmente le strade a tantissimi videogiochi nel corso dell'anno, che precedentemente temevano di scontrarsi con il gigante di Rockstar Games. Tuttavia, allo stesso tempo, potrebbe causare una frenata importante per le vendite delle console.