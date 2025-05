GTA 6 non aveva speranze per il 2025, ma c'è un motivo

Finalmente sappiamo che GTA 6 uscirà il 26 maggio 2026, e quindi il titolo di Rockstar Games non sarà tra le uscite del 2025 (per la gioia di tutti gli altri).

Una notizia a dir poco esplosiva che vi abbiamo dato nella giornata di oggi, e che ha già creato l'inevitabile fallout per tutti i fan di Rockstar che speravano di poter finalmente smettere di giocare a Grand Theft Auto V.

E, stando a un report del giornalista Jason Schreier (tramite Wccftech), sembra che GTA 6 non avesse mai avuto speranze per un'uscita nel 2025.

Il lungo silenzio che aveva circondato GTA 6 era effettivamente un segnale poco positivo, e Rockstar ha deciso per un rinvio per aiutare i propri dipendenti.

Secondo quanto riportato da Schreier, questo posticipo non rappresenta affatto una sorpresa per chi lavora all'interno degli studi Rockstar. Il giornalista ha rivelato:

«Nessuno con cui ho parlato in Rockstar credeva che l'autunno 2025 fosse una finestra di lancio realistica già da molto tempo.»

La mole di lavoro necessaria per completare un progetto della portata di GTA 6, unita al tempo disponibile, rendevano praticamente impossibile rispettare la scadenza originaria senza ricorrere a pratiche lavorative estreme.

Ovvero l'attivazione del crunch, i periodi di lavoro prolungato con straordinari estesi per portare a termine i progetti prima delle deadline.

Una situazione per cui Rockstar ha dovuto subire anche delle indagini in passato e che, secondo Schreier, l'azienda voleva evitare in questo caso. Infatti, secondo Schreier, c'è «un reale desiderio da parte del management di evitare periodi di crunch brutali».

Se fosse davvero così, ed è probabile che lo sia visto quanto Schreier sia affidabile, la scelta di posticipare il lancio di un titolo così atteso e potenzialmente remunerativo rappresenta un segnale controcorrente in un settore spesso dominato dalle pressioni commerciali.

«Il rinvio di GTA 6 al 2026 sembrava inevitabile già da mesi, se non da più tempo», ha aggiunto Schreier. Il che, visto quanto questo annuncio abbia già danneggiato l'azienda, è un aggiornamento su GTA 6 che accogliamo con positività visto i suoi intenti.