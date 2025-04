Un buco di trama di Baldur's Gate 3 sta facendo impazzire i fan

Baldur's Gate 3 è un videogioco composto da svariate migliaia di pagine di sceneggiatura, e non è neanche il più esteso degli ultimi tempi, e quindi può capitare che spuntino fuori delle incongruenze su alcuni dettagli minori della trama.

Tra questi ce n'è uno che sta scaldando la fortissima community di Baldur's Gate 3, che sta cercando di risolvere quello che è diventato un vero e proprio mistero.

Come ha fatto a sopravvivere il paziente del deviato Malus Thorm, all'interno della Casa della Guarigione, senza alcuna benedizione per contrastare l'influenza malvagia delle Terre Maledette dall'Ombra?

Per chi non avesse giocato Baldur's Gate 3, se mai ce ne fossero ancora nel mondo a non aver provato il capolavoro di Larian Studios, sappiate che c'è una sezione del gioco in cui è sostanzialmente impossibile sopravvivere senza ottenere alcuni oggetti e/o potenziamenti.

Ci sono vari modi per poter girare liberamente all'interno delle Terre Maledette dell'Ombra senza subire danni ma, in un modo o nell'altro, i giocatori devono ottenerlo.

Proprio per questo il paziente che viene trovato in quest'area, legato a un tavolo operatorio e mutilato di occhi e lingua, sembra essere ancora vivo nonostante non sia protetto da nessuna di queste forze.

Come mai? Ovviamente la community di Reddit non ha perso tempo nel rispondere a questa domanda (tramite The Gamer).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Tra le spiegazioni possibili, c'è chi ipotizza che sia tutto merito della dea Shar. Secondo chi sostiene questa teoria, la divinità avrebbe concesso una protezione speciale al paziente per permettere a Malus Thorm, che è un suo fedele, di usarlo come soggetto di esperimenti.

Altre possibilità prevedono che il paziente abbia vissuto così a lungo nelle Terre Maledette da sviluppare una sorta di tolleranza all’influenza dell’Ombra, anche se il suo stato fisico non sembra dei migliori. Oppure che le ombre, che nel mondo di Dungeons & Dragons sono senzienti, riconoscano il paziente come già “posseduto” da Thorm, decidendo quindi di ignorarlo.

Non ci sarà ovviamente una risposta in questo caso, e se fosse una svista la perdoniamo tranquillamente a Larian visto il valore di quanto è emerso in Baldur's Gate 3.