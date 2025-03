Larian cambia idea sulle nuove campagne di Baldur's Gate 3, che arrivano online

Baldur's Gate 3 è un gioco maestoso e pieno di contenuti, ma le mod hanno resto il titolo di Larian Studios ancora più imponente grazie al lavoro dei fan che, tra le tante cose, hanno creato anche delle campagne complete inedite.

Quando Larian ha rilasciato il toolkit ufficiale per le mod di Baldur's Gate 3 con la Patch 7, molti giocatori sono rimasti delusi dal fatto che non includesse un editor di mappe o strumenti per modificare gli script del gioco. Il team ha spiegato che queste limitazioni erano dovute sia alla natura su licenza del titolo sia a possibili problemi di stabilità su più piattaforme.

Tuttavia, la community dei modder non ha perso tempo e ha rapidamente aggirato queste restrizioni, riuscendo a sbloccare proprio le funzionalità che Larian aveva escluso.

Sebbene le campagne personalizzate stiano spuntando sempre più numerose su Nexus Mods, non vengono supportate dall’elenco ufficiale di Baldur’s Gate 3 su Mods.io, la piattaforma curata direttamente da Larian.

Per essere pubblicate lì, le mod devono superare un controllo qualità per garantire che non compromettano il gioco. Curiosamente, però, tra quelle presenti nella lista ufficiale c’è una campagna che include proprio modifiche agli script e alla mappa, cosa che, in teoria, non dovrebbe essere possibile (tramite The Gamer).

Una delle mod più particolari è Features from DnD 5e Spelljammer, che è disponibile su Mods.io fin da novembre, poco dopo il lancio della piattaforma. Una mod di questo tipo normalmente non passerebbe il filtro di Larian, quindi la sua presenza su Mods.io fa pensare che qualcuno del team l’abbia approvata per errore.

Lo stesso autore della mod consiglia di scaricarla da Nexus Mods, poiché il mod manager di Mods.io può dare problemi con l’installazione. Tuttavia, se questa approvazione non fosse un semplice errore, potrebbe significare che Larian stia occasionalmente accettando mod più ambiziose, e questo aprirebbe una piccola possibilità che campagne personalizzate più complesse arrivino su console in futuro.

Vedremo se Larian farà chiarezza su questa faccenda, magari accettando del tutto di integrare le campagne personalizzate nei canali ufficiali. Nel frattempo aspettiamo la Patch 8 di Baldur's Gate 3, che sarà ancora una volta gigantesca.