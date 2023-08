La missione finale di Red Dead Redemption 2 è «f**utamente incredibile»

Red Dead Redemption 2 continua a far parlare di sé, grazie anche e soprattutto ai suoi momenti memorabili.

Il classico di Rockstar (che trovate su Amazon) ha infatti dalla sua una storia davvero appassionante, che sembra aver lasciato il segno anche a molti anni dall'uscita.

Solo poco tempo fa alcuni fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco e a trionfare è stato proprio un momento toccante di Red Dead Redemption 2, anche se non quello che pensate voi.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che la missione finale di RDR2 sia considerata da molti il picco massimo mai raggiunto dalla narrazione in un videogioco.

Attenzione, da ora seguono ovviamente spoiler a tutto spiano sul gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Per chi non lo ricordasse, l'ultima missione del gioco vede Arthur incontrare la sua morte, ma non prima di aver fatto squadra con Sadie.

C'è la grande resa dei conti con il traditore Micah e l'enorme rapina da 20mila dollari di John che ci porta agli eventi dell'originale Red Dead Redemption.

Nel complesso, si tratta di un finale piuttosto movimentato che si svolge nell'arco di diverse ore.

Su Reddit, i fan hanno discusso dei migliori livelli di tutti i tempi e Red Dead Redemption 2 è stato citato il più delle volte. «RDR2, quando c'è la sparatoria dalla dependance. La missione è piena di grandi dialoghi seguiti da un grande scontro a fuoco», ha scritto zonda97.

L'utente Ok-Interaction-8805 ha aggiunto: «La missione finale di Red Dead Redemption 2 è l'apice della narrazione video». MadTeaCup_YT ha infine commentato: «La missione finale del sesto capitolo mi ha colpito come un treno merci, f**utamente incredibile».

Insomma, RDR2 è ancora oggi un gioco parecchio elogiato, contando anche che una certa quantità di contenuti tagliata dalla versione finale del gioco è stata ripristinata da un modder.

Questo, senza dimenticare anche che il primo capitolo della serie starebbe per ricevere una remaster, cosa parecchio gradita nel caso.