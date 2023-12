La mappa di GTA 6 sarebbe nascosta nella Key Art del gioco

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 è uscito ormai da diversi giorni, ma quanto pare il gioco continua a svelare segreti nascosti, l'ultimo dei quali occultato nella Key Art ufficiale del gioco.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) promette di farci tornare nell'amata Vice City.

Vero anche che la mappa del gioco potrebbe essere grande tre volte quella del suo predecessore, visto che parliamo dell'intero stato della Florida (chiamato in questo caso Leonida).

Ora, mentre i fan di GTA 6 hanno notato un riferimento a un personaggio della modalità online di Red Dead Redemption 2, qualcuno è andato oltre.

Come condiviso anche da TheGamer, i fan hanno individuato quello che potrebbe essere il primo sguardo alla mappa di GTA 6 nella Key Art recentemente rilasciata, che raffigura Lucia e Jason seduti sul cofano di un'auto.

Il redditor InevitableLibrary387 ha condiviso un'immagine dell'unica immagine promozionale rilasciata al momento per il gioco, che raffigura i due protagonisti seduti sul cofano di un'automobile.

Nel post si fa notare che l'angolo in basso a destra dell'immagine potrebbe in realtà mostrarci un primo sguardo alla mappa del gioco, anche se con pochi dettagli.

In un primo momento, è facile prendere il post come una sorta di meme, considerando che il subreddit è pieno di giocatori che fanno battute sulla mancanza di informazioni.

Ma, se si guarda attentamente la Key Art, si vedrà che InevitableLibrary387 in realtà non sta scherzando e che sembra esserci una sorta di mappa attaccata a una struttura nell'angolo dell'immagine.

È molto difficile capire qualcosa di concreto dalla mappa, dato che non ha punti di riferimento e non è di altissima qualità, ma di certo sembra che mostri il profilo generale di Leonida, o almeno dell'area circostante in cui si trovano Jason e Lucia.

Alcuni fan sono riusciti a ingrandire la mappa, che mostra la presenza di diverse isole e di tutta una serie di terre al di là di quelle che sembrano essere alcune città.

Nell'attesa di saperne di più sulla mappa del gioco, qualcuno ha nel frattempo scoperto una bandiera davvero interessante sullo sfondo di una scena del trailer di GTA 6.

Ma non solo: altro fan sono convinti di aver scoperto nientemeno che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel trailer